Emil Bemström signe pour un an à Berne

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de ...
Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Photo: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant suédois Emil Bemström.

Les contrats des défenseurs Simon Kindschi et Louis Füllemann ont en outre été prolongés d'une année soit jusqu'en 2027.

Ailier de 26 ans, Emil Bemström a signé un contrat d'un an avec le 'SCB'. Il appartenait à la franchise des Pittsburgh Penguins, avec qui il n'a toutefois disputé que 14 matches de NHL la saison dernière. Il a surtout été aligné en AHL durant l'exercice 2024/25, réussissant 48 points avec Wilkes-Barre/Scranton. Il devrait pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs en octobre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le HC Ajoie perd à nouveau à Yverdon

Le HC Ajoie perd à nouveau à Yverdon

Hockey    Actualisé le 22.08.2025 - 09:59

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 23:08

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Articles les plus lus

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 23:08

L'infirmerie du HCA bien remplie

L'infirmerie du HCA bien remplie

Hockey    Actualisé le 20.08.2025 - 05:51

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Ludovic Waeber à Gottéron dès 2026, et pour 4 ans

Hockey    Actualisé le 21.08.2025 - 16:09

Le HC Ajoie obtient le feu vert pour le Championnat de National League

Le HC Ajoie obtient le feu vert pour le Championnat de National League

Hockey    Actualisé le 18.08.2025 - 16:40

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Un remake de la dernière finale en ouverture du Mondial 2026

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 16:41

Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Le HCA coulé en 15 minutes par Pardubice

Hockey    Actualisé le 19.08.2025 - 23:08

L'infirmerie du HCA bien remplie

L'infirmerie du HCA bien remplie

Hockey    Actualisé le 20.08.2025 - 05:51

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 21:27

Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 17.08.2025 - 19:47

Le HC Ajoie obtient le feu vert pour le Championnat de National League

Le HC Ajoie obtient le feu vert pour le Championnat de National League

Hockey    Actualisé le 18.08.2025 - 16:40

L'infirmerie du HCA bien remplie

L'infirmerie du HCA bien remplie

Hockey    Actualisé le 20.08.2025 - 05:51