Encore six journées pour faire la différence

Après trois semaines de pause olympique, le sprint final de la phase qualificative de National League est lancé mardi. La lutte pour les places en play-off et en play-in est au centre de l'attention.

Il reste encore six matchs à disputer en moins de deux semaines (cinq pour Gottéron et Ajoie) avant de savoir qui accédera directement aux play-off (top 6) ou aux play-in (7-10e), qui pourra prendre prématurément des vacances (11e et 12e) et qui devra disputer le play-out contre la relégation (13e et 14e). Les enjeux sont donc nombreux jusqu'au 9 mars.

1. Davos (102 points)

Le 31e et dernier titre de champion du HCD remonte à 2015, et sa dernière victoire en qualification date déjà de 15 ans. Les Grisons devraient conserver la 1re place après la saison régulière. Une victoire à domicile mardi contre Langnau leur suffirait pour s'assurer l'avantage du terrain tout au long des play-off.

2. Fribourg-Gottéron (88 points)

Les Fribourgeois restent sur une défaite 5-2 à Davos, alors qu'ils avaient auparavant remporté neuf victoires consécutives pour s'assurer une qualification pour les play-off. L'équipe de Roger Rönnberg n'a d'autre objectif que de défendre sa 2e place au classement, un rang qui lui offrirait une place dans la prochaine Ligue des champions.

3. Lugano (81 points)

Un an après son passage amer en play-out, le HC Lugano réalise sa meilleure qualification depuis cinq ans. A l'époque, les Tessinois étaient 2es du classement mais avaient échoué en quart de finale. La dernière série de play-off remportée par le HCL remonte même à huit (!) ans. Une place dans le top 4 serait d'autant plus important qu'il donnerait l'avantage de la glace en quart.

4. Zurich Lions (80 points)

Aucun club de National League n'a fourni plus de joueurs que les Zurich Lions pour le tournoi olympique, avec sept sélectionnés. Le double tenant du titre a toutefois reçu du renfort pendant l'interruption du championnat: Juho Lammikko est revenu après cinq mois passés avec les New Jersey Devils dans la NHL. Le 'Z' a besoin de points pour rester parmi les quatre premiers.

5. Genève-Servette (77 points)

Avec seulement une victoire en cinq matches, la forme des Grenat a récemment connu une forte baisse. Néanmoins, après une bonne première moitié de janvier, la qualification directe pour les play-off ne devrait plus leur échapper. Surtout que, sur ses six matches restants, Genève-Servette affrontera cinq fois une équipe de la moitié inférieure du classement.

6. Lausanne (76 points)

Après un début d'année 2026 difficile, le vainqueur de la qualification 2024/25 a récemment retrouvé des couleurs. Le LHC dispose d'une confortable avance de neuf points sur la barre. Deux matches décisifs ce week-end permettront de savoir s'il peut encore progresser au classement: Lausanne accueillera les Zurich Lions vendredi, avant de se déplacer à Lugano le lendemain.

7. Rapperswil-Jona Lakers (67 points)

Les Lakers risquent de perdre leur bonne position acquise lors de la première moitié de la saison. Jusqu'à peu avant Noël, les St-Gallois étaient presque toujours classés parmi les quatre premiers. Le train pour la qualification directe en play-off semble certes être passé, mais leur marge sur la 11e place est de huit points.

8. Zoug (67 points)

La pause olympique est tombée à point nommé pour l''EVZ': elle a permis au coach Benoît Groulx de mieux connaître sa nouvelle équipe et de la préparer pour la phase décisive. La reprise se fera pour les Zougois avec un match à domicile contre Fribourg-Gottéron. Suivront ensuite quatre duels contre Bienne, Ambri-Piotta, Berne et les Lakers, quatre équipes qui sont à leur portée.

9. Berne (64 points)

Avec cinq victoires lors des six derniers matches avant la pause de trois semaines, le 'SCB' a pu remonter au classement. Il compte cinq points d'avance dans la lutte pour les play-in, et se retrouve seulement trois points de la 7e place.

10. Langnau Tigers (64 points)

Après un début de saison difficile, les Tigers peuvent encore rêver d'une deuxième participation consécutive aux play-off. Pour cela, les Emmentalois devront tout d'abord marquer des points lors des duels contre leurs concurrents directs (Kloten, les Lakers et Bienne) afin de rester dans le top 10.

11. Bienne (59 points)

Il y a un mois, Bienne a osé un changement de cap radical en engageant Christian Dubé pour succéder à Martin Filander. Depuis, les Seelandais jouent avec moins de contraintes tactiques, ce qui a eu un effet positif sur leurs résultats. La chasse aux deux rivaux cantonaux est ouverte. Mais chaque nouvelle défaite les rapproche d'une fin de saison prématurée. Et dans le pire des cas, ils risquent même de glisser à la 13e place.

12. Kloten (53 points)

A Kloten, tout sera mis en œuvre pour permettre à Steve Kellenberger, capitaine de longue date, de terminer sa carrière en beauté. Pour cela, une amélioration considérable est toutefois nécessaire, après deux victoires sur les dix derniers matches.

13. Ambri-Piotta (52 points)

A Ambri, le deuxième changement d'entraîneur de la saison a eu lieu peu avant la pause olympique. Avec Jussi Tapola, les Léventins doivent enfin trouver plus de constance. Sinon, la lutte pour le maintien dans l'élite deviendrait une réalité amère.

14. Ajoie (39 points)

Ajoie terminera probablement la qualification à la dernière place pour la cinquième saison consécutive depuis sa promotion. Si les Jurassiens ne marquent pas de point mardi à l'extérieur contre les Zurich Lions, leur participation aux play-out sera actée.

