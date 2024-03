Encore un match à 3 points pour Josi

Roman Josi est décidément intenable. Le défenseur bernois a signé un deuxième match consécutif à 3 points pour permettre aux Predators de cueillir leur septième victoire consécutive en NHL.

Nashville s'est imposé 6-1 jeudi face à Minnesota pour conforter sa place dans le Top 8 de la Conférence Ouest. Roman Josi a réussi un but - le 4-1 à la 42e - et deux assists pour être désigné première étoile de cette rencontre, comme deux jours plus tôt face à Ottawa.

Auteur de 11 points durant cette série victorieuse des Predators, Josi affiche désormais 60 points (15 buts, 45 assists) à son compteur 2023/24. C'est la quatrième fois que le capitaine de Nashville atteint cette barre en 13 saisons en NHL.

Deuxième meilleur pointeur suisse de la saison, Kevin Fiala s'est également illustré jeudi. L'attaquant saint-gallois a lui aussi réalisé un but et deux passes décisives, dans un match remporté 5-1 par les Kings face aux Canucks de Pius Suter (1 assist). Il en est à 52 points - dont 18 buts - dans cet exercice 2023/24.

Une 14e défaite de suite pour les Coyotes

Los Angeles, qui restait sur deux défaites d'affilée, repasse ainsi devant Nashville au classement à l'Ouest. Les deux équipes totalisent 70 points, mais les Kings (7es) ont disputé deux matches de moins que les Preds (8es). Leur marge sur leurs plus proches poursuivants est de sept unités.

Rien ne va en revanche plus du côté de Chicago et d'Arizona. Les Blackhawks de Philipp Kurashev ont subi leur cinquième défaite consécutive, s'inclinant 5-0 devant l'Avalanche du Colorado, alors que les Coyotes de Janis Moser ont été battus 4-2 à Toronto pour essuyer un 14e échec de suite.

