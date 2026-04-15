Equipe de Suisse: Deux tests face à la Slovaquie pour commencer

Au lendemain du licenciement de son sélectionneur Patrick Fischer, l'équipe de Suisse entame ...
Equipe de Suisse: Deux tests face à la Slovaquie pour commencer

Equipe de Suisse: Deux tests face à la Slovaquie pour commencer

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Au lendemain du licenciement de son sélectionneur Patrick Fischer, l'équipe de Suisse entame en Slovaquie la préparation du championnat du monde qu'elle jouera à domicile du 15 au 31 mai.

La Suisse dispute ses deux premiers matches du printemps jeudi et vendredi à Topolcany (à 16h30), face à la Slovaquie. Les hockeyeurs à croix blanche évolueront sous les ordres de Jan Cadieux, propulsé sélectionneur plus tôt que prévu après le licenciement de Fischer mercredi soir. Le Zougois a été démis de ses fonctions par la Fédération deux jours après la révélation de son certificat Covid falsifié.

Malgré cette tourmente, Jan Cadieux peut déjà compter sur plusieurs joueurs expérimentés (Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Romain Löffel, Gaëtan Haas, Ken Jäger ou Grégory Hofmann). Mais ni ceux jouant au sein des équipes demi-finalistes des play-off de National League, ni ceux évoluant en NHL ne sont pour l'heure de la partie.

Les places seront donc chères au sein d'une équipe qui sera forcément ambitieuse après s'être parée d'argent lors des deux derniers Championnats du monde. Les sélectionnés de la première heure devront se mettre en évidence en Slovaquie déjà pour espérer poursuivre la préparation à Bienne la semaine prochaine.

Mais certains sont avant tout là pour acquérir de l'expérience, comme les deux néophytes Niklas Blessing (19 ans) ou Miles Müller (21 ans). Le défenseur de Bienne et l'attaquant d'Ambri-Piotta n'osent certainement pas revendiquer une place au championnat du monde, même si Jan Cadieux pourrait réserver l'une ou l'autre surprise pour son premier tournoi à la tête de l'équipe de Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Patrick Fischer licencié à un mois du Mondial

Patrick Fischer licencié à un mois du Mondial

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 21:49

Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 18:00

Continuité au HCFM

Continuité au HCFM

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 18:00

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 08:53

Articles les plus lus

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 05:03

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 08:53

Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

Steven Macquat : « Je n’aurais pas pu rêver mieux »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 18:00

Continuité au HCFM

Continuité au HCFM

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 18:00

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 17:16

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 05:03

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 08:53

Continuité au HCFM

Continuité au HCFM

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 18:00

Pas de play-off pour Josi et les Predators

Pas de play-off pour Josi et les Predators

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 07:15

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Anttoni Honka et les Français du HCA en équipes nationales

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 12:09

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

De jeunes Jurassiens en évidence avec l’équipe de Suisse

Hockey    Actualisé le 14.04.2026 - 17:16

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Holden: « Le joueur était en quelque sorte mon alter ego »

Hockey    Actualisé le 15.04.2026 - 05:03