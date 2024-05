Face à la Finlande, le Canada confirme sa valeur

Le Canada a obtenu un cinquième succès en autant de rencontres en battant la Finlande dans le groupe A du championnat du monde, celui de la Suisse. Il a battu la Finlande 5-3.

Ce duel a été de toute beauté, très intense et riche en rebondissements. Bien décidés à réagir après leur défaite concédée à l'ultime seconde contre l'Autriche, les Finnois ont pris le match à bras-le-corps. Markus Granlund et consorts ont mené 2-0 dès la 4e minute, puis 3-2 à la 37e, via un second but de Jesse Puljujarvi.

Sans jamais s'affoler, les Canadiens sont revenus par deux fois à la hauteur de leurs adversaires (2-2 puis 3-3), avant de s'imposer au terme d'une action lumineuse de leur premier bloc, conclu par Brandon Hagl (52e). Dawson Mercer a même inscrit un dernier but dans une cage désertée par Harri Sateri.

Le Canada (dimanche soir) et la Finlande (mardi soir) seront les deux derniers adversaires de la Suisse dans le tour préliminaire.

/ATS