Filppula fera une saison de plus à Genève-Servette

Genève-Servette pourra toujours compter sur les services de Valterri Filppula la saison prochaine. L'attaquant finlandais de 39 ans a prolongé jusqu'en 2024 avec le récent champion de Suisse.

Valtteri Filppula est une sommité dans le monde du hockey. Il est devenu le premier Finlandais à être 'Triple Gold' (vainqueur de la Coupe Stanley, champion du monde et champion olympique) et il a joué 1222 matches de NHL pour un total de 616 points (222 buts et 394 passes) avant de poser ses valises au bout du Léman en 2021.

En deux saisons avec Genève-Servette, il totalise 114 matches pour 112 points (37 buts et 75 passes) et il a grandement contribué au succès des hommes de Jan Cadieux la saison dernière. 'En plus de son niveau de jeu extrêmement haut, nous avons été impressionnés par son professionnalisme et son attitude de travail. Deux éléments qu'il apporte chaque jour à la patinoire. Cet était d'esprit a une grande influence sur le reste de l'équipe et sur le développement de notre culture de la performance', a souligné Marc Gautschi, le directeur sportif du club genevois.

Le club genevois compte ainsi cinq joueurs étrangers sous contrat avec les défenseurs Theodor Lennström (SWE) et Sami Vatanen (FIN) ainsi que les attaquants Daniel Winnik (CAN), Teemu Hartikainen (FIN) et Filppula. Reste à Marc Gautschi à trouver un remplaçant à Linus Omark, reparti en Suède.

