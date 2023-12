Fin de série pour le Lausanne HC, Genève-Servette en reprise

Fin de série pour Lausanne. Après sept succès de rang, les Vaudois sont tombés à domicile contre les Rapperswil-Jona Lakers (2-4) en National League. Genève-Servette s'est repris contre Kloten (6-4).

Les Lausannois ont connu un trou noir au début de la troisième période. Alors qu'ils avaient archidominé le deuxième tiers-temps (16-4 aux tirs), ils ont encaissé deux buts en 65 secondes par Albrecht et Dünner. Mais s'ils ont brillé au cours de la période intermédiaire, les deux autres tiers ont été difficiles pour les Vaudois. Il est vrai que Rapperswil-Jona constitue une sorte de 'bête noire' pour les coéquipiers de Damien Riat puisqu'ils se sont inclinés lors des trois matches de la saison. La partie a été marquée par le geste très dangereux du Tchèque Martin Frk, qui a donné un coup de patin au cou du défenseur lausannois Lawrence Pilut, qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Heureusement, il n'en fut rien et les arbitres n'ont rien signalé sur cette action...

Après avoir bousculé sans ménagement le champion de Suède mardi en Ligue des champions, Genève-Servette a eu besoin d'un tiers-temps pour prendre la mesure de Kloten. Après 20 minutes sans grande passion, les joueurs de Jan Cadieux ont pris résolument la direction du jeu. Noah Rod a ouvert le score à 4 contre 5 avant que Sakari Manninen et Marc-Antoine Pouliot en supériorité numérique ne traduise l'avantage des Genevois aux tirs (21-4) dans la seule deuxième période. Malheureusement, les coéquipiers de Valtteri Filppula se sont fait quelques frayeurs dans l'ultime tiers-temps, permettant aux Zurichois à revenir à 4-3 avant que Hartikainen ne marque un précieux 5-3 à 5 contre 4. Robert Mayer s'est blessé sur le 4-2 et a laissé sa place au jeune Nassim Jaafri-Hayani, qui remplaçait Gauthier Descloux, blessé. Les Genevois mettent fin à une série de quatre défaites et de six à domicile.

Haas match-winner

Derby animé entre Bienne et Berne. Les Seelandais ont fini par s'imposer 4-3 après prolongation à la faveur d'un but de Gaëtan Haas après 27 secondes de temps supplémentaire. Les joueurs de la capitals ont mené 2-1 après un doublé de Thierry Bader et même 3-2 après le premier but de la saison de Ritzmann. Mais Bachofner et Haas en ont décidé autrement.

Ajoie n'a pas pu enchaîner un deuxième succès de suite. Les Jurassiens se sont inclinés 3-1 contre Ambri-Piotta. Les Léventins ont assuré leur victoire à la 59e minute par Dominic Zwerger dans le but vide.

Les Zurich Lions sont allés cueillir leur sixième succès de rang avec leur victoire 3-1 sur la glace de Lugano. Les coéquipiers de Sven Andrighetto sont des leaders sereins cinq points d'avance sur Zoug et Fribourg-Gottéron au repos vendredi soir.

