Fin de série pour les Devils

Le compteur s'est arrêté à treize pour New Jersey ! Battus 2-1 sur leur glace par Toronto, les Devils tombent le soir où ils auraient pu battre le record de succès de rang de la franchise.

Nico Hischier, Jonas Siegenthaler et leurs coéquipiers ont traversé un match très frustrant. Menés 2-0 à la 15e sur des réussites de John Tavares et de Pontus Holmberg, ils ont trouvé à deux reprises les poteaux de Matt Murray, lequel a été crédité de 34 arrêts, et, surtout, ont vu trois buts annulés par les arbitres.

Les décisions des directeurs du jeu ont provoqué la colère du public du Prudential Center. Après l'annulation du troisième but, les fans ont jeté des objets sur la glace, de la bière aussi à l'adresse du banc des Maples Leafs. Il est rare que de tels débordements se produisent dans une patinoire de NHL. Ils témoignent toutefois de la ferveur retrouvée des supporters des Devils.

'Ce fut vraiment très frustrant. Mais il n'y a rien à faire. Les arbitres ont pris leurs décisions et on ne peut rien changer', soupirait Nico Hischier. La dernière défaite de New Jersey remontait au 24 octobre, un revers 6-3 devant Washington. Cette série de 13 victoires de rang est la cinquième la plus longue de la NHL, à quatre succès du record établi par Pittsburgh lors de la saison 1992/1993.

Un quatrième triplé pour Timo Meier

A Seattle, Timo Meier a signé son le quatrième triplé de sa carrière. Mais malgré la verve de l'Appenzellois, San Jose s'est incliné 8-5 devant les Kraken. Timo Meier a inscrit les deuxième, troisième et cinquième buts des Sharks pour obtenir la troisième étoile de la soirée. Il comptabilise désormais 12 goals et 9 assists.

On notera, enfin, le dixième assist de la saison pour Janis Moser lors du succès 4-0 d'Arizona à Raleigh. Le Biennois a, par ailleurs, payé de sa personne en se couchant à sept reprises sur les tirs adverses.

/ATS