Florida égalise au bout du suspense

Florida revient à 1-1 en finale de la Coupe Stanley. Les Panthers ont remporté l'acte II vendredi à Edmonton grâce à un but de Brad Marchand lors de la deuxième prolongation (5-4).

Le Canadien a jeté un froid dans la patinoire de l'Alberta en marquant le but décisif à la 89e minute de jeu. Edmonton avait pourtant arraché l'overtime à 18 secondes de la sirène finale, le vétéran Corey Perry (40 ans) inscrivant le but égalisateur le plus tardif de l'histoire en finale de la NHL.

Les deux formations, qui se retrouvent pour la deuxième année consécutive en finale, s'étaient auparavant rendu coup pour coup, notamment lors d'une première période de feu (5 buts en 13 minutes). Le 3-2 signé Leon Draisaitl en power-play après un numéro de Connor McDavid a notamment fait chavirer les supporters des Oilers.

1-1, puck au centre

Les Panthers ont ensuite repris les commandes lors du deuxième tiers suite à des buts de Dmitry Kulikov et de Marchand (en infériorité numérique) et pensaient tenir leur os avant l'égalisation tardive des locaux. Mais contrairement au premier match qu'ils avaient remporté en prolongations, les Oilers ont cette fois courbé l'échine.

En s'imposant à l'extérieur, les champions en titre récupèrent l'avantage de la glace avant d'accueillir les deux prochains matches. Mais tout reste ouvert avant l'acte III prévu lundi à Sunrise. Dans l’histoire de la NHL, 60 finales se sont retrouvés à 1-1 et le bilan est parfaitement équilibré: 30 victoires partout.

/ATS