Formenton de retour à Ambri-Piotta

Ambri-Piotta annonce le retour d'Alex Formenton. L'attaquant canadien de 25 ans s'est engagé ...
Photo: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Ambri-Piotta annonce le retour d'Alex Formenton.

L'attaquant canadien de 25 ans s'est engagé dans un premier temps jusqu'en décembre avec les Léventins, mais le contrat comporte une option de prolongation jusqu'à la fin de la saison.

Formenton avait fait face à des accusations de viol et à une plainte à ce sujet dans son pays d'origine pour un incident survenu en 2018 dans le cadre des Mondiaux M20. En juillet de cette année, il a été acquitté par un tribunal canadien, tout comme ses quatre coaccusés.

Alex Formenton veut maintenant relancer sa carrière à Ambri-Piotta. Entre 2022 et 2024, il a marqué 29 points en 46 apparitions avec les Tessinois. Auparavant, il a notamment été engagé en NHL, où il a disputé 109 matches avec les Ottawa Senators.

/ATS
 

