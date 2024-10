Fribourg-Gottéron poursuit sa descente aux enfers

La situation de Fribourg en National League ne s'améliore pas. A Lausanne, Gottéron s'est incliné 6-0 pour une quatrième défaite de rang.

L'embellie aperçue en Champions League n'aura donc été qu'un feu de paille pour les Dragons. Vainqueurs de Berlin 9-3 avec neuf réussites inscrites par des joueurs suisses, les joueurs de Pat Emond avaient peut-être débloqué quelque chose.

Eh bien force est de constater que non. A Lausanne, les Fribourgeois ont semblé tellement fragiles. Comme si la moindre contrariété se transformait en un problème insurmontable. Les Dragons ont tiré au but, mais ils n'ont pas mis la conviction nécessaire. Dans un derby où les émotions peuvent être à fleur de peau, les pensionnaires de la BCF Arena sont apparus 'en dedans'.

Plus en confiance que leurs adversaires, les Lausannois ont ouvert le score sur leur première opportunité en jeu de puissance. C'est Ken Jäger qui a habilement dévié un lancer de Riat (9e). Un Riat qui s'est chargé lui-même du 2-0 après 48 secondes dans le tiers médian à la suite d'un service impeccable de Rochette. Les Vaudois ont salé l'addition à la 34e et à la 39e par Bougro et Frick. Sur le 4-0 du futur défenseur de Davos, Reto Berra a donné l'impression d'être une victime délaissée par ses coéquipiers.

Si le LHC a pu compter sur ses joueurs suisses, Fribourg a été abandonné par ses leaders. En défense, Borgman et Rathgeb ont souvent été pris en défaut. Même le top scorer Marcus Sörensen a livré une performance en-deçà de ses standards.

Avec seulement 8 points et deux victoires en dix matches, les Dragons poursuivent leur descente aux enfers. Ils reçoivent Ambri samedi avec, forcément, la peur au ventre. Lausanne s'en va lui à Langnau avec une attaque qui fonctionne bien, un power-play efficace et une défense qui a su se reprendre après le 6-3 infligé par Zurich samedi passé. Entre Lions et Dragons, on a vraiment l'impression de trajectoires totalement opposées en ce début de saison.

/ATS