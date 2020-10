Fribourg a su gagner dans le feutré

Fribourg a vécu une soirée contrastée sur le plan émotionnel. Le succès inaugural face à Rapperswil (2-1) dans sa toute nouvelle patinoire s'est fait dans le feutré.

5160 spectateurs masqués. Guichets fermés. Un sacré défi dans les conditions sanitaires actuelles. C'est dans cette ambiance feutrée, presque étouffée, qu'il a fallu débuter la saison. 'Ca fait tellement plaisir de voir du monde dans un stade, c'était magique', a réagi Killian Mottet.

Personne ne va se plaindre, bien au contraire. Retrouver du hockey sur glace après sept mois, même en configuration restreinte en raison de cette satanée pandémie de COVID-19, est un événement.

'C'est vraiment spécial d'entrer sur la glace et de voir tout le monde masqué, explique Killian Mottet. Normalement quand on entre, il y a le feu. Oui, on a le temps de regarder. En plus c'était la première donc je pense que tout le monde a pris le temps de bien regarder. Ce qui est spécial c'est qu'il y a du bruit sans avoir de bruit. Mais si on doit jouer tout le temps comme ça, on le fera et je pense que les spectateurs sont contents comme ça.'

Sur le plan du jeu, Fribourg retiendra l'essentiel, à savoir le fait de terminer le match avec l'ensemble de l'enjeu. Mais Christian Dubé sait qu'il va devoir analyser des séquences à la vidéo avant le deuxième duel de ses troupes vendredi soir contre Zurich, au Hallenstadion. 'Le score doit être de 4 ou 5-0 à un moment, glisse-t-il. Il nous manque cet instinct de tueur. Mais bon, les gars étaient nerveux au début. Ca s'est vu. Le premier tiers était moyen, mais après c'est mieux allé. Bon, j'ai crié pas mal à la fin parce que je n'avais pas envie de perdre ce match (il sourit).'

/ATS