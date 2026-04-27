Fribourg a-t-il perdu plus qu'un match?

Auteur d'un superbe début de match, Fribourg a perdu pied dans le tiers médian dimanche. Les Dragons se sont inclinés en prolongation 5-4, mais ils y croient pour l'acte VI mardi chez eux.

Le plan se déroulait sans accroc. 3-0 après les seize premières minutes de jeu, un power-play qui transforme l'essai après dix secondes, une triangulation magique et un but chanceux, tout semblait sourire à un Fribourg à l'heure. Dans cette série, l'équipe qui a marqué en premier s'était toujours imposée. Jusqu'à ce dimanche soir.

Dès la 18e, la machine noire et blanche s'est grippée. Davos a repris ses esprits et retrouvé son hockey. A trente secondes de la fin du premier tiers, les Grisons ont inscrit le premier but d'une remontada que certains redoutaient parmi les supporters des Dragons.

Cette réussite de Calle Andersson a redonné espoir aux Davosiens. 'Le 3-1 leur a donné de l'énergie', a reconnu le coach fribourgeois Roger Rönnberg. Le deuxième tiers a d'ailleurs commencé comme un calvaire XL pour ses hommes. A la 23e, le goal de Frehner a fait douter les Fribourgeois. Huit minutes plus tard, le 3-3 de Jung a secoué la patinoire en mettant les Fribourgeois sur les pattes arrière. Le 4-3 de Stransky (36e) mettra un nouveau coup derrière la nuque de Sprunger et ses coéquipiers.

L'erreur de Marchon

'Le match tourne quand Davos revient à 3-3, raconte Benoit Jecker. On ne peut pas se permettre de mener 3-0 et de voir Davos nous passer devant à 4-3. On doit mieux jouer et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est super rageant. On sait comme c'est important d'avoir un bon premier tiers à l'extérieur. On a réussi à mettre Davos sous pression chez eux. Puis avec ces goals, la confiance est impactée et donc notre jeu. On ne doit pas trop cogiter en prenant ces buts.'

Une personne qui a dû cogiter à coup sûr dans le car en revanche, c'est Nathan Marchon. Le numéro 97, excellent dans cette finale, a offert le power-play victorieux à Davos en envoyant le puck au-dessus du plexi et alors qu'il n'était pas sous pression.

'On a eu tellement de chances de tuer cette rencontre, c'est vraiment dommage', a regretté Rönnberg. Sans nommer les opportunités de ses ouailles, on peut imaginer que le Suédois va longtemps se remémorer l'action de Dorthe à la 58e, puis le tir de Seiler presque dans l'enchaînement. Un peu comme le poteau d'Arola à l'occasion du 3e acte à la 59e. Sauf que Fribourg avait pu s'imposer à la 89e grâce à Sprunger.

'Rien n'a changé, a souri le coach fribourgeois à la question de voir son équipe le dos au mur. On doit gagner quatre matches. Personne n'a été champion avec seulement deux victoires. On a ce match à la maison et j'apprécie cette situation.'

Benoît Jecker se réjouit aussi de cette dernière rencontre devant le public fribourgeois: 'Hormis ce soir, on a toujours gagné à l'extérieur. C'est frustrant. Il faudra utiliser le public à la maison. On n'a jamais réussi à en profiter, mais on le fera mardi pour ce qui sera de toute façon le dernier match à Fribourg cette saison. Ce sera d'autant plus beau de fêter ça avec eux mardi.'

Rester positif. La bonne attitude à avoir, à n'en pas douter.

/ATS