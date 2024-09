Fribourg encore battu, Lausanne bat Berne

Et une quatrième défaite de rang pour Fribourg en National League. Les Dragons se sont inclinés 5-2 à Kloten, alors que Lausanne a eu besoin de la prolongation pour disposer de Berne 3-2.

Les Dragons sont-ils en train de brûler leur propre maison? En tous les cas après cinq journées, les hommes de Pat Emond ne comptent qu'une victoire, contre Ajoie à domicile lors de la première soirée.

Depuis, quatre revers et le sentiment que Fribourg ne trouve pas la clef en jouant parfois mieux que son adversaire. S'il fallait mettre en avant une situation qui résume les soucis des Fribourgeois, ce serait Killian Mottet. L'ailier buteur, placé d'abord avec Sörensen et Wallmark, a été envoyé sur une autre ligne au profit de Nathan Marchon. Mais le staff est finalement revenu en arrière et replacé le Grolleysan avec les Suédois.

Sauf qu'après trente minutes de jeu dans la banlieue zurichoise, le score était de 4-0 en faveur d'Aviateurs qui semblent effectivement avoir des ailes en ce début d'exercice. Après avoir piégé Lausanne, les Zurichois ont fait pareil avec Gottéron. Et Miro Aaltonen a poursuivi son festival avec deux nouveaux buts.

Il n'est bien entendu pas encore temps de demander la tête du coach, mais Fribourg va devoir rapidement se reprendre. Et sans accabler Bryan Rüegger, il est évident que les Dragons ne peuvent se passer de Reto Berra, même si le portier de l'équipe nationale n'a jusqu'ici pas livré des matches exceptionnels.

LHC: plutôt un point de perdu

Après deux défaites, les Vaudois se devaient de retrouver quelques couleurs. Qui plus est à domicile. Les Lions ont dû se contenter de deux points au lieu de trois en raison d'une double pénalité mineure d'Oksanen en fin de match qui a permis à Merelä d'égaliser (2-2).

Comme bien souvent, le LHC a dominé son adversaire au niveau des tirs. Les Vaudois menaient 28-11 après 40 minutes. Mais le score n'était que de 2-1 en faveur des joueurs de Geoff Ward grâce à un doublé de Riat. Lors des cinq minutes de jeu supplémentaire, le LHC n'a pas manqué l'occasion sur un power-play à 4 contre 3 bien maîtrisé. Rochette a trouvé Kuokkanen à la 63e pour un tir violent qui n'a laissé aucune chance à Reideborn. Les Vaudois vont maintenant se déplacer samedi chez leur bête noire Rapperswil. Les Lions n'ont remporté qu'un seul de leurs douze derniers duels face aux Saint-Gallois.

Ajoie: battu 5 sur 5

Bienne a lui ramené un point de son déplacement à Ambri. Les Seelandais se sont inclinés 2-1 ap. C'est Toni Rajala, l'homme en forme des Biennois, qui a inscrit le but de son équipe. Le Finlandais en est à quatre buts cette saison. Les Bernois ont surtout pu compter sur le retour de leur capitaine Gaëtan Haas. Mais comme Sallinen et Cunti sont à l'infirmerie, Luca Christen a encore dû jouer au centre.

Ajoie a enchaîné un cinquième revers consécutif. Sans surprise, les Jurassiens ont été dominés par Zoug 3-1 à Porrentruy. A noter que Christian Wohlwend a envoyé Noah Patenaude devant le filet et qu'il n'y avait que cinq étrangers en raison de l'absence de Jonathan Hazen.

Dans le dernier match de la soirée, Zurich a battu Langnau 1-0. Il s'agit de la cinquième victoire en autant de matches pour le champion de Suisse en titre.

