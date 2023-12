Fribourg et Lausanne s'impose, Genève battu

Soirée plaisante pour Fribourg (succès 3-0), Lausanne (3-1) et Ajoie (3-2 ap) en National League. Moins pour Genève battu 2-0 à Ambri.

Fribourg recevait un Lugano décimé et Fribourg n'a pas manqué son affaire. Les Tessinois avaient réussi à battre Kloten mardi soir, mais avec Michael Joly en moins - suspendu provisoirement pour avoir heurté un arbitre - la tâche était compliquée.

Mais la partie a mis du temps à se décanter. Les Fribourgeois n'ont allumé la lampe qu'à la 40e par Wallmark d'un superbe tir placé et sur une très belle passe de Sörensen. Ensuite à la 44e, c'est la belle histoire de la soirée avec le but d'Andreï Bykov. Le numéro 89 a ainsi répondu de la plus belle des manières à l'annonce de la non-prolongation de son contrat chez les Dragons.

De la Rose a ensuite mis Gottéron à l'abri en power-play à la 50e. Julien Sprunger aurait pu s'offrir lui aussi un but, mais un coach's challenge pour un hors-jeu l'a privé de ce 4-0.

Lausanne se reprend

Lausanne devait se reprendre après la défaite de mardi face à Zurich. Et le LHC a très largement dominé les débats. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Vaudois menaient 2-0 après les vingt premières minutes grâce à Riat et Salomäki à quelques secondes de la fin du premier tiers.

Les Vaudois pensaient bien avoir fait le plus dur à la 29e lorsque Kenins a cru inscrire le 3-0, mais un hors-jeu du Letton, confirmé par le coach's challenge, l'a privé de ce but. Le numéro 81 s'est consolé à la 60e en marquant le 3-1 dans la cage vide. Les joueurs de Geoff Ward ont eu une petite goutte de sueur lorsque Schmutz a réduit la marque à 23 secondes de la fin du troisième tiers. Mais les Lions ne méritaient pas de perdre un match qu'ils ont dominé avec notamment 42 lancers sur la cage emmentaloise.

Lausanne peut en outre remercier Ajoie. Car les Jurassiens ont bien arrangé les Vaudois en allant s'imposer à Berne 3-2 ap. Les Ours sont désormais à cinq points des Vaudois. Et les Ajoulots n'ont pas volé ce succès. Adam Rundqvist a ouvert le score à la 4e, avant que Lehmann n'égalise à la 14e. Kyen Sopa a redonné de l'avance à la 39e, mais Luoto a égalisé (54e). Ajoie a tenu malgré deux pénalités en fin de rencontre et c'est Asselin qui a pu donner le deuxième point à ses couleurs à la 63e.

Genève perd le match et Winnik

On savait que le déplacement d'Ambri ne serait pas une sinécure pour Genève. Eh bien cela s'est confirmé au pied du Gothard. Les Genevois ont non seulement perdu le match, mais ils risquent fort d'avoir perdu Daniel Winnik pour un bon moment. Sur une action avec Virtanen, l'attaquant canadien est tombé et s'est immédiatement tenu le genou gauche. Il a quitté la glace en pleurs.

Trop pénalisés, les Aigles ont cédé lors de la troisième période sur une réussite de Dauphin (46e) et une autre de Heim (54e). Cette défaite met logiquement un coup d'arrêt aux hommes de Jan Cadieux et offre surtout trois points aux Léventins, ce qui leur permet de passer à la 7e place avec deux longueurs d'avance sur les Grenat.

Rajala marque encore, mais Bienne perd

Bienne peut s'en vouloir. Parce que Bienne menait 3-1 à Davos lorsque Toni Rajala a inscrit son 13e but de l'exercice à quatre secondes de la deuxième sirène. Mais un doublé du défenseur finlandais Näkyvä a envoyé tout le konde en prolongation. La partie s'est finalement décidée aux tirs au but et Davos l'a emporté en marquant deux fois contre un seul but, de Rajala, pour Bienne. A noter la nouvelle réussite d'Aleksi Heponiemi.

Le match au sommet entre Zurich et Zoug a tourné à l'avantage des hommes de Dan Tangnes. Un succès 3-2 ap grâce à un but de Michaelis en power-play à la suite d'une pénalité de Malgin. Le centre du Z a marqué le 2-2 mais pris deux pénalités par la suite, dont la dernière en prolongation. Mais les Zurichois ont quand même quatre points d'avance au classement sur leur dauphin.

Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a battu Kloten 5-3. Roman Cervenka a retrouvé des couleurs avec un but et deux assists.

