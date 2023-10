Fribourg et la vie en rose, Genève gagne à Berne

Fribourg domine toujours la National League. Gottéron est allé battre Rapperswil chez lui 4-2, alors que Genève a enfin gagné à l'extérieur en dominant Berne 3-2 ap.

Qui va bien pouvoir freiner Fribourg? On imaginait que les Dragons allaient bien finir par perdre. Seulement les joueurs de Christian Dubé surfent actuellement sur une vague ultra positive. Même avec Bryan Rüegger devant le filet et malgré avoir déjà réussi leur week-end en s'imposant la veille face à Kloten, Gottéron a signé un huitième succès consécutif.

Andreas Borgman continue à être l'un des meilleurs défenseurs de la ligue à l'heure actuelle. Le Suédois a participé aux deux buts de son équipe marqués en power-play par De la Rose (23e) et par Sprunger (30e) pour son quatrième but de la saison. Et même si Rapperswil s'est rebiffé au cours du troisième tiers, Sörensen y est allé de son doublé. D'abord en contournant la cage rapidement, puis en marquant le 4-2 dans la cage vide.

Genève respire

Enfin un succès 'sur la route' pour les Aigles. Souvent malmenés hors des Vernets, les Grenat sont cette fois parvenus à revenir avec un résultat positif de leur déplacement. Ce n'est certes pas encore la totalité de l'enjeu, mais ces deux points sont très bons à prendre.

Le but de la victoire a en plus le bon goût d'être superbe. Repoussé en troisième ligne avec l'arrivée de Tim Berni, Simon Le Coultre a prouvé qu'il avait du hockey dans les mains. En prolongation, le Combier s'est fendu d'un superbe solo avec un but du revers pour donner ce second point à ses couleurs.

Les 15'000 spectateurs ont assisté à un joli match. Les joueurs de Jan Cadieux ont commencé la partie sur les chapeaux de roues en ouvrant la marque après 12 secondes. Hartikainen a ensuite inscrit le 2-0 à la 13e. Les Ours ont mis du temps à recoller au score. Ils ont même attendu le dernier tiers pour égaliser par Simon Moser à la 58e. Knight avait d'abord réduit l'écart en tout début de période.

Ajoie sombre encore

La saison du HC Ajoie ressemble à un long pensum. La huitième défaite consécutive n'est pas la plus surprenante puisqu'elle intervient à Zoug face à l'une des grosses cylindrées du championnat (7-2). Mais les Jurassiens ont une fois encore été déclassés. En huit minutes dans le tiers médian, les Ajoulots ont cédé à quatre reprises. Et à 5 contre 5. A 6-0 à la 47e, les hommes de Dan Tangnes ont un peu levé le pied et les joueurs à la Vouivre ont pu réduire le score grâce à Asselin et Audette. Une bien maigre consolation pour un club à neuf points de la 13e place.

Zurich pensait repartir de Léventine avec les trois points. Malgin et Andrighetto avaient porté le score à 3-1 en faveur des Lions. Mais Ambri a une fois encore fait preuve d'un sacré caractère en égalisant à quatre secondes de la fin du troisième tiers par Spacek. Et en prolongation, c'est Tim Heed qui a scellé le score. Et Zurich pointe ainsi à six longueurs de Fribourg.

Kloten a obtenu deux points en parvenant à battre Davos 3-2 ap. Miro Aaltonen a brillé en inscrivant les deux derniers buts du match.

Dans la dernière partie de la soirée, Lugano a réalisé un carton en écrasant Langnau chez lui 8-0. A noter les 5 points de Michael Joly.

/ATS