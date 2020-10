Fribourg piège Berne

Fribourg a signé une cinquième victoire en six parties. Les joueurs de Christian Dubé ont dominé Berne 2-1 à la PostFinance Arena.

Dans un derby des Zähringen pauvre en buts mais bien rythmé, tout s'est joué dans la deuxième partie du match. Les Bernois ont tiré plus souvent au but et ouvert le score par Jeremi Gerber (34e).

Frustrés pendant une bonne partie de la rencontre, les Fribourgeois ont été sauvés par leur ligne Rossi-Walser-Jörg. L'éphémère attaquant lausannois, échangé contre Noah Schneeberger, a sorti deux très jolies passes conclues par Rossi (54e) et Walser (59e). En dépit d'une poussée des Ours, Gottéron a pu conserver cette longueur d'avance et rentrer avec la totalité de l'enjeu.

Les Dragons, quatrièmes au classement, devraient normalement jouer un deuxième match dimanche après-midi à Malley contre Lausanne. En espérant que le Covid ne vienne pas chambouler une fois encore le calendrier et priver le public de la seule rencontre au programme dominical.

/ATS