Fribourg reprend la tête, Lausanne gaspille

Fribourg-Gottéron a repris la tête de la National League grâce à son succès 4-1 sur Bienne et à la défaite de Lausanne à Ambri-Piotta (5-4). Nouvelle déculottée pour Genève-Servette.

Les Fribourgeois ont fait preuve de patience et d'abnégation pour cueillir leur cinquième succès de la saison. Les Seelandais sont parvenus à tenir le 0-0 jusqu'à la 32e minute alors qu'ils étaient ultradominés par les joueurs de Christian Dubé. La statistique des tirs révélait un 15-1 pour les Fribourgeois jusqu'à la 16e minute. La classe du portier Harri Säteri a longtemps expliqué que le score soit demeuré stérile.

Les coéquipiers de Julien Sprunger ont fini par trouver l'ouverture par Christoph Bertschy sur une action de Marcus Sörensen (32e). Le Suédois a inscrit lui-même le 2-0 (42e) avant que Chris DiDomenico ne tue les derniers espoirs biennois à 5 contre 4 (46e). Très décevants pendant deux tiers-temps, les Biennois ont fait meilleure figure grâce à un but d'Olofsson (51e), mais le Suédois Borgman a redonné trois buts d'avance à Gotttéron.

Les Lausannois semblaient partis pour fêter une victoire aisée en Léventine. Ne menaient-ils pas 4-1 jusqu'à la 28e minute de jeu avec les quatrièmes buts de la saison de Makai Holdener et Théo Rochette. Mais les joueurs de Luca Cereda étaient revenus à un but avant la fin de la deuxième période. Un doublé d'Inti Pestoni au cours de l'ultime tiers-temps a brisé les espoirs vaudois de fêter un cinquième succès de rang.

Genève-Servette encaisse encore sept buts

Genève-Servette a une nouvelle fois déçu sur la route (2-7 à Davos). Pourtant, le réveil de ses stars finlandaises avait donné de bons espoirs au début de la deuxième période suite à un but de Teemu Hartikainen au terme d'une action spectaculaire avec Manninen et Haapala. Valtteri Filppula avait ouvert la marque au premier tiers-temps sur un excellent service d'Haapala.

Tout s'est gâté par la suite, un autogoal malheureux de Jooris sur le 2-2, un but encaissé sur un engagement davosien et conclu par Hammerer sur le 3-2, les Grisons n'en demandaient pas tant pour renverser le match. Nussbaumer sur un contre initié par le gardien Aeschlimann sur un mauvais changement de ligne et Bristedt en supériorité numérique ont noyé les Genevois au terme de la deuxième période (5-2). Avec vingt buts encaissés en trois matches, il y a le feu aux Vernets.

Ajoie est toujours friable à l'extérieur. Les Jurassiens se sont inclinés 4-2 sur la glace de Kloten. Thibaut Frossard avait redonné de l'espoir aux Ajoulots avec son 3-2 à la 54e, mais les Zurichois ont finalement marqué dans la cage vide par Jonathan Ang.

Les Zurich Lions, c'est du solide cette saison. Les joueurs de Marc Crawford ont remporté leur quatrième match de rang en se montrant chirurgicaux face au CP Berne (x-x). Des doublés de Lammikko et de Chris Baltisberger ont permis aux Zurichois de saler l'addition. Zoug revient bien avec un quatrième succès de rang. Martschini et le Suédois Wingerli ont fait la différence au cours de la troisième période (4-2).

Le chemin de croix des Langnau Tigers se poursuit avec un cinquième revers de suite 5-2 à Rapperswil-Jona.

