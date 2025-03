Fribourg réussit l'exploit à Berne et file en demi-finale

Fribourg a réussi à éliminer Berne sur sa glace lors de l'acte VII des quarts de finale des play-off de National League. Les Dragons l'ont emporté 4-1 et défieront le LHC en demi-finale dès samedi.

Rendre le presque impossible possible, voilà ce qu'ont réussi à faire les Fribourgeois dans la capitale. La statistique est donc désormais de neuf victoires pour l'équipe visiteuse sur 49 septièmes matches de National League.

Pour réussir ce coup d'éclat, les joueurs de Lars Leuenberger n'ont même pas eu besoin d'invoquer les esprits de 2008 avec le goal en prolongation de Gil Montandon. Un tiers médian parfaitement maîtrisé a suffi face à des Ours en mode Oursons.

De 0-0 à 0-3

Alors que la partie était plutôt équilibrée et après un premier tiers sans grandes occasions, Marc Marchon a manqué d'ouvrir le score à la 24e. Seulement l'attaquant bernois n'a pas su lever le puck au-dessus de la jambière d'un Reto Berra tout heureux de pouvoir poser sa grosse mitaine et arrêter le jeu.

Fribourg s'est mis peu après en branle, sans vraiment donner l'impression d'y toucher. Un tir de Sutter, comme lors de l'acte inaugural, et une habile déviation de Daniel Ljunggren ont permis à Gottéron d'ouvrir le score à la 26e.

A la 33e, c'est une magnifique triangulation Sörensen-Gunderson-Rathgeb qui a donné ce petit coussin de sécurité sous la forme du 0-2. Mais c'est à la 36e que les Dragons ont fait le plus mal aux Ours, lorsque Streule a pu inscrire le 0-3 et placer une bonne partie de la Bern Arena dans la torpeur.

L'heure de la revanche

Il est assez intéressant de noter que sur ces trois buts, les défenseurs ont été très impliqués. Ce sont eux qui ont su soutenir l'attaque et d'une certaine manière se substituer à leurs collègues attaquants au meilleur des moments.

Contraint de tenter le tout pour le tout, Jussi Tapola a sorti son gardien alors qu'il restait plus de dix minutes à jouer, et Simon Moser a pu redonner espoir aux Ours. Seulement, ce but fut le seul inscrit par les Bernois. Et Fribourg a pu assurer la victoire avec un dernier goal dans la cage vide par Lilja, qui avait par ailleurs eu deux grosses occasions plus tôt dans le tiers.

Dès samedi, les Fribourgeois se rendront donc à Lausanne pour une revanche de la demi-finale de l'an dernier. Alors battus lors de l'acte inaugural, les Vaudois avaient ensuite enchaîné quatre succès pour se qualifier pour la finale. L'autre demi-finale verra le champion Zurich se frotter à Davos.

/ATS