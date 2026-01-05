Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique

Coup dur pour Fribourg-Gottéron: les Dragons seront privés de longues semaines de leur attaquant suédois Marcus Sörensen (33 ans). Son absence durera au minimum jusqu'à la pause olympique.

Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.

Le club a indiqué lundi être en train de sonder le marché pour dénicher un nouvel étranger.

/ATS