Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine

Genève-Servette a déniché son futur entraîneur: le Suédois Sam Hallam (46 ans) dirigera le club grenat pour trois ans à partir de la saison prochaine. Il est actuellement à la tête de la Suède.

Hallam est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la planète hockey. Il a notamment dirigé avec succès les Växjö Lakers, avec qui il a remporté trois titres de champion dans son pays (2015, 2018, 2021).

Il a pris la tête de la sélection suédoise en 2022 et a obtenu le bronze aux Mondiaux 2024 et 2025. Sam Hallam dirigera encore les Tre Kronor cette saison lors des Jeux olympiques de Milan - Cortina ainsi que durant les Mondiaux en Suisse.

Genève-Servette finira la saison en cours avec son staff actuel, dirigé par Ville Peltonen, a précisé le club.

/ATS