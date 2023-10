Genève-Servette subit la loi de Lukko Rauma

Genève-Servette a terminé sa phase préliminaire de la Ligue des champions par une défaite 3-2 sur la glace des Finlandais de Lukko Rauma. Les champions de Suisse sont toutefois qualifiés en 1/8es.

Souvent fidèles à leurs mauvaises habitudes lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, les Genevois ont connu une entrée en matière calamiteuse. Après 13 minutes, ils étaient déjà menés 3-0 après avoir dormi sur le premier but et après une offrande de Robert Mayer, qui a servi directement le Canadien Burke sur le deuxième.

Les joueurs de Jan Cadieux, qui avait emmené une équipe pratiquement complète sans Lennström, Manninen et Miranda (ménagés) et Karrer (blessés), ont fait heureusement meilleure figure par la suite. Hartikainen (25e) très bien servi par Tim Berni et le même Berni à 5 contre 4 (47e) ont donné un peu d'allure au score.

Battus, les Genevois n'ont que très peu de chances de terminer dans les huit premiers et de bénéficier de l'avantage de la glace au match retour de leur huitième de finale.

/ATS