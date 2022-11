Genève bat Bienne en leader

Unique rencontre de National League, le choc au sommet entre Genève et Bienne a souri aux Aigles aux Vernets. Un succès 6-2 marqué par un nouveau litige.

27e minute, Henrik Tömmernes lève les bras au ciel. Le Suédois vient d'inscrire le 3-1. Bienne demande un coach's challenge pour un hors jeu genevois. Comme trop souvent cette saison, les images ne sont pas concluantes. Le but est donc validé et Bienne se voit puni de deux minutes de pénalité. 123 secondes plus tard, Arnaud Jacquemet marque le 4-1 et la messe est dite. Dur.

Les deux équipes devaient faire face à plusieurs défections, mais celles touchant Bienne semblaient plus préoccupantes. Car Antti Törmänen a dû composer un alignement sans ses deux premiers centres, Gaëtan Haas et Jere Sallinen. Et le Finlandais n'a pas pu se reposer sur Damien Brunner, lui aussi blessé.

Compte tenu de ces absences, le coach seelandais a dû promouvoir Mattheo Reinhard et Ramon Tanner. Difficile pour les deux jeunes de résister aux centres genevois.

De l'autre côté, Jan Cadieux a vu Roger Karrer revenir blessé du rassemblement de l'équipe de Suisse. Une défection qui s'est ajoutée à celles de Descloux, Pouliot et Vatanen. Mais le GSHC a démontré être capable de répondre aux coups durs et ce sont d'autres joueurs qui se sont levés. On peut par exemple à nouveau citer Jacquemet.

Genève traverse une période faste et le puck donne l'impression de tourner continuellement en sa faveur. Dans les rangs biennois, il y avait trop d'écueils pour espérer un résultat favorable. Et la chance semble aussi avoir quitté la cité du pied du Jura. Mais surtout, Genève compte désormais neuf points d'avance sur son dauphin.

/ATS