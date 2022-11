Genève mate Fribourg, Lausanne respire

Genève est bel et bien la meilleure équipe romande actuellement. A Fribourg, les Aigles se sont imposés 6-2, alors que Lausanne a mis fin à sa spirale négative en battant Berne 4-1.

La deuxième rencontre entre Fribourgeois et Genevois a connu le même épilogue que le 30 septembre dernier pour le premier derby entre les deux formations.

Et surtout, les hommes de Jan Cadieux n'ont jamais tremblé. Parce qu'ils ont ouvert le score rapidement par Hartikainen (5e) sur un puck relâché par Connor Hughes. A la 11e, c'est Filppula qui y est allé de son dixième but de l'exercice pour égaler son compatriote. Les étrangers de Genève, si forts en ce début de saison, ont encore trouvé la faille à la 21e grâce à Winnik.

Fribourg a pensé pouvoir revenir dans le match avec la réduction du score signée De La Rose à la 27e. Seulement Gottéron ne méritait pas la victoire et Genève l'a bien fait comprendre en inscrivant le 1-4 à la 31e par Maurer. Cette quatrième réussite a d'ailleurs signifié la fin de la soirée de travail de Connor Hughes dans les buts fribourgeois. Mais ce changement n'a pas eu d'impact puisque Rod a enfoncé le clou à 19 secondes de la fin du tiers médian.

Un LHC solidaire

A Lausanne, on attendait beaucoup de l'équipe pour voir si réaction il y allait avoir après le remue-ménage en coulisses et l'éviction de Petr Svoboda de l'aspect sportif.

Eh bien réaction il y a eu. On peut même avancer que le LHC vu ce soir à Malley correspond à ce que l'on imaginait avant le début de la saison. Les Lausannois ont dominé leur adversaire et lorsqu'ils ont pris trois longueurs d'avance, il était certain que les Lions n'allaient pas gaspiller cet avantage.

C'est au cours de la troisième période que les Vaudois ont construit ce succès après six revers de rang. Et comme un symbole, les Lausannois ont frappé à des moments-clés. Jelovac a égalisé juste avant la première pause et Fuchs a marqué le 2-1 décisif après 39 secondes dans le dernier tiers. Et puis il y a aussi cette envie retrouvée au sein d'un LHC solidaire qui a inscrit ses buts parce qu'il en voulait davantage que les Bernois.

Les Vaudois ont également su se tenir à carreau en restant loin du banc des pénalités, même si Cody Almond a écopé d'une pénalité de match pour un coup de crosse à la hauteur de la nuque de Chris DiDomenico. Mais attention, car samedi les Vaudois se déplacent à Genève pour un derby lémanique déséquilibré. Surtout que la santé de ce LHC est encore bien fragile.

Bienne et de dix

Bienne a failli ne pas atteindre ces dix victoires consécutives, mais Bienne traverse une passe de folie où rien ne semble pouvoir lui arriver. Menés 3-1 puis 4-2 après deux tiers par Rapperswil, les Seelandais ont réussi à inverser la tendance lors de la dernière période pour l'emporter 5-4.

Le championnat demeure tout de même serré avec le succès 3-1 de Langnau à Davos, celui de Kloten devant Lugano 5-2 et la victoire de Zoug à Ambri 7-3.

/ATS