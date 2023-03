Genève s'impose en toute logique contre Lugano

Genève n'a pas manqué l'acte V des quarts de finale des play-off de National League. Vainqueurs de Lugano 5-1 aux Vernets, les joueurs de Jan Cadieux mènent 3-2 dans la série.

Un match sans histoire. Ou presque. Parce qu'il y en a forcément, et notamment une plus jolie que d'autres. Vendredi soir, ce fut celle de Simon Le Coultre. Le défenseur, qui a subi l'ablation d'un rein en début d'année, ne devait pas retoucher la glace cette saison. Mais après une dizaine de jours à patiner, le Combier a reçu le feu vert des médecins.

Là où l'histoire se fait encore plus belle, c'est lorsque le défenseur grenat a inscrit le 3-0 à la 39e. Bien servi sur le côté par Winnik, le Vaudois a repiqué vers Koskinen pour trouver la faille et donner un bon bol d'air à ses couleurs. Et ce même si les Genevois n'avaient pas franchement été mis en danger par les Bianconeri. Salué par une patinoire qui s'est levée comme un seul homme, Simon Le Coultre a clairement apprécié ce retour au jeu.

La puissance de Miranda

Avant cela, Tömmernes & Cie avaient déjà posé leurs serres sur la rencontre. Les Aigles ont ouvert la marque à la 8e sur une inspiration de Daniel Winnik. Depuis derrière la cage luganaise, le Canadien a pu glisser le puck dans le but en le faisant rebondir sur le dos du gardien Mikko Koskinen. Puis à la 30e, c'est Henrik Tömmernes qui a pu doubler la mise en déviant un envoi de Tanner Richard.

En face, Robert Mayer n'a pas eu tant d'occasions de se mettre en valeur. Il y a bien eu ce tir de Thürkauf sur les montants au cours de la période médiane, mais hormis cette péripétie, les Grenat ont bien géré le jeu tessinois en étant plus attentistes que lors des rencontres précédentes. Surtout pendant les quarante premières minutes. Thürkauf a tout de même trouvé le fond des filets à la 47e. Seulement à la 49e, c'est un Marco Miranda tout en puissance qui a pu redonner trois longueurs d'avance à ses couleurs.

Malgré le retour de Mark Arcobello, placé en 13e attaquant par son coach, les Tessinois n'ont pas pesé lourd dans cette rencontre. La série va maintenant repartir au sud du Gothard avec l'acte VI agendé dimanche. Et le GSHC d'espérer mettre un point final à ce duel.

/ATS