Genève s'impose grâce à sa brigade finlandaise

Genève a bien relevé la tête en National League. Après avoir battu Bienne, les Aigles sont allés prendre les trois points à Fribourg (victoire 3-2).

Deux buts finlandais dans le dernier tiers et voilà Genève qui enchaîne un deuxième succès de rang. Face aux Seelandais, la triplette Hartikainen-Manninen-Granlund avait fait des étincelles. A Fribourg, les trois hommes ont à nouveau fait la différence. Hartikainen a tout d'abord égalisé (2-2) à la 46e sur un power-play. Et à la 54e, c'est Granlund qui a pu placer les Grenat dans une position idéale.

Mayer solide

Sans Sami Vatanen, touché contre Bienne et qui devrait être de retour pour les matches du week-end, les joueurs de Jan Cadieux ont su faire le dos rond devant un excellent Robert Mayer, une fois encore.

Si au cours du premier tiers, Fribourg a davantage tiré au but que Genève (14-6), les Aigles ont eu plus de chances de qualité. Il y eut notamment cette action de la 14e lorsque Yannick Rathgeb glisse tout seul en zone de défense avec le puck et offre une opportunité en or aux Genevois. Heureusement pour les Dragons, Spacek a trouvé le poteau alors que la cage était vide.

Seulement les Fribourgeois ont payé leurs largesses défensives à la 19e. Luca Hischier a pris en défaut toute la défense adverse avant de servir Richard sur un plateau.

Fribourg a mené

Dans le tiers médian et malgré deux jeux de puissance à un en faveur des Dragons, ce sont les Genevois qui ont envoyé plus de pucks sur le gardien adverse. Mais comme d'habitude, shooter n'est pas marquer et ce sont bien les hommes de Pat Emond qui ont renversé la vapeur. Tout d'abord grâce à Sörensen en power-play à la 30e, puis par Wallmark en toute fin de période sur une déviation que les arbitres sont allés revoir à la vidéo. Les Genevois avaient de quoi être frustrés puisque Jooris a frappé le poteau à la 34e.

Mais Fribourg a fini par payer son incapacité à profiter de ses occasions et également le fait de n'être pas assez constant. Genève a par exemple su exploiter les errances défensives de la quatrième ligne fribourgeoise. Ce succès permet à Genève de revenir à la hauteur des Fribourgeois avec 8 points. Mais les Aigles ont disputé deux matches de moins.

