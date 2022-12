Genève suffisant, Fribourg méritant

Genève est toujours leader de National League, mais les Aigles ont été battus 4-1 à domicile par Langnau. A Zurich, Fribourg s'est imposé 2-1.

Langnau n'est pas une équipe qui convient à Genève. Bête noire? N'allons pas jusque-là, mais les Tigres ne sont pas impressionnés lorsqu'il s'agit d'affronter les Grenat.

Déjà vainqueurs 5-4 ap dans l'Emmental au début du mois de novembre, les Bernois ont cette fois réussi à repartir avec la totalité de l'enjeu. Et on ne peut pas dire que c'est immérité. Les Genevois ont fait preuve de suffisance face à cet adversaire censé être plus faible.

Un homme s'est fait plaisir dans les rangs des Tigres: Harri Pesonen. Le Finlandais s'est signalé par un triplé, son deuxième en 2022 après celui réussi en janvier face à Lugano. Le travail du Nordique et de ses coéquipiers a été facilité par des relances catastrophiques du côté genevois. Laissé souvent seul, Robert Mayer n'a pas pu faire de miracles.

A noter aussi cette scène délicate entre Cadonau et Smirnovs à la 33e. L'ancien défenseur de Zoug a enfilé ce costume que l'on n'aime pas voir pour punaiser le jeune attaquant contre la bande.

Fin de match haletante à Zurich

A Zurich, Fribourg a quitté la glace avec les trois points, mais les Dragons ont sué. Longtemps devant au score grâce à une réussite rapide de Walser, les hommes de Christian Dubé ont subi l'égalisation à la 55e via Chris Baltisberger. Mais 33 secondes plus tard, c'est Rask qui a signé le but gagnant.

Mais cette victoire fut longue à se dessiner parce que Zurich a poussé fort au cours du troisième tiers avec 17 tirs à 2. Et les Zurichois ont cru égaliser une nouvelle fois à la 59e grâce à Garrett Roe. Mais après de longues minutes à visionner les images, les arbitres ont vu qu'Azevedo avait passé le puck avec le gant. But logiquement refusé et Fribourg soulagé.

Ajoie s'impose! Bienne aussi

Ajoie y est arrivé! A domicile, les Jurassiens ont dominé Ambri 5-3 pour mettre fin à une série de quatorze défaites de suite. Cela faisait en effet depuis le 28 octobre et un succès 5-3 (!) à...Ambri que les Ajoulots n'avaient plus quitté la glace en vainqueurs.

Cette victoire a été possible grâce à deux doublés de Reto Schmutz et de Guillaume Asselin.

Avec Elien Paupe dans les buts, Bienne est parvenu à ramener deux points de son déplacement à Rapperswil. Les Seelandais l'ont emporté 2-1 ap. Olofsson a inscrit le 1-0 dans le temps régulier et Gaëtan Haas a donné le point supplémentaire à ses couleurs à la 61e.

Dans les deux derniers matches de la soirée, Berne a dominé Kloten 5-2 et Lugano s'est défait de Zoug 4-2.

/ATS