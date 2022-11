Geoff Ward nouvel entraîneur du LHC, Andersson assistant

Annoncé par Blick vendredi dernier, Geoff Ward est bel et bien le nouvel entraîneur du LHC. Le Canadien de 60 ans, qui a signé jusqu'en 2025, possède une immense expérience.

En NHL, Ward a surtout officié comme assistant, notamment à Boston, à New Jersey et à Anaheim. Il a son nom gravé sur la Coupe Stanley pour la victoire en 2011. En tant que coach principal dans la meilleure ligue du monde, le Canadien n'a passé que seize mois à la tête des Calgary Flames entre 2019 et 2021.

Mais Ward a connu plusieurs expériences en Allemagne (2000/01, 06/07 et 14/15). Il a d'ailleurs mené Mannheim au titre en 2015 et a été sacré coach de l'année. Il fut aussi pendant quatre ans assistant en équipe d'Allemagne au Championnat du monde.

A Lausanne, Geoff Ward prend la succession de John Fust qui retrouve son poste de directeur sportif après le retrait du directeur des opérations hockey, Petr Svoboda.

Il sera assisté du Suédois Peter Andersson qui fut assistant à Lugano de 2013 à 2016. Le technicien de 57 ans, père du défenseur Calle Andersson, était ensuite reparti en Suède. Il a signé un contrat jusqu'en 2024.

Les deux techniciens seront présents à Lausanne dès l'entraînement du jeudi 10 novembre.

