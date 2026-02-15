Glauser de retour à l'entraînement

Andrea Glauser devrait être disponible pour le 8e de finale de la Suisse contre l'Italie, mardi ...
Glauser de retour à l'entraînement

Glauser de retour à l'entraînement

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Andrea Glauser devrait être disponible pour le 8e de finale de la Suisse contre l'Italie, mardi aux JO 2026 (12h10). Le défenseur de Gottéron a participé à l'entraînement commun lundi à midi.

Glauser avait manqué le dernier match du tour préliminaire contre la République tchèque. Vendredi contre le Canada, il avait dû quitter la glace après avoir subi une blessure à la tête suite à une charge.

Le retour de Denis Malgin reste en revanche incertain. L'attaquant n'a pas participé à l'entraînement lundi, et il continue à faire soigner son épaule blessée lors du match contre le Canada.

/ATS
 

Actualités suivantes

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Andrea Brändli: 40 arrêts pour un match de légende

Hockey    Actualisé le 15.02.2026 - 10:47

Le HC Moutier file en finale des play-off

Le HC Moutier file en finale des play-off

Hockey    Actualisé le 14.02.2026 - 22:16

Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:17

Le HCFM affrontera Langenthal en play-off

Le HCFM affrontera Langenthal en play-off

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 08:08

Articles les plus lus

Le HCFM affrontera Langenthal en play-off

Le HCFM affrontera Langenthal en play-off

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 08:08

Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:17

Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime

Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:19

Le HC Moutier file en finale des play-off

Le HC Moutier file en finale des play-off

Hockey    Actualisé le 14.02.2026 - 22:16

Le HCFM affrontera Langenthal en play-off

Le HCFM affrontera Langenthal en play-off

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 08:08

Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

Suisse - France: « Tout n'a pas été parfait », admet Nico Hischier

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:17

Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime

Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:19

Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:19

Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 21:19

La Suisse bat la France sans feu d'artifice

La Suisse bat la France sans feu d'artifice

Hockey    Actualisé le 12.02.2026 - 21:19

Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime

Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:19

Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie

Hockey    Actualisé le 13.02.2026 - 11:19