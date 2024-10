Gottéron et Genève-Servette s'inclinent, le LHC victorieux

L'embellie n'a pas duré du côté de Gottéron. Les Fribourgeois ont subi samedi un deuxième revers en 24 heures en National League, s'inclinant 2-1 à Rapperswil-Jona. Genève-Servette a également connu la défaite face à Davos (3-1), alors que Lausanne est allé s'imposer 3-2 à Lugano.

Gottéron avait pourtant abordé le week-end en confiance après avoir gagné deux matches de suite. Mais après avoir cédé aux tirs au but vendredi face à Langnau, les joueurs de Pat Emond dû s'incliner samedi face à une équipe de Rapperswil-Jona qui restait pourtant sur deux défaites d'affilée.

Cette partie avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices pour les Dragons, qui ont encaissé dès la 1re minute un but finalement annulé et ont ouvert la marque à la 13e. La joie du buteur Maximilian Streule fut cependant de courte durée: 59 secondes plus tard, c'est lui qui déviait un tir adverse dans son propre filet.

Bryan Rüegger a capitulé une deuxième fois à la 30e, Yannick-Lennart Albrecht profitant d'un cafouillage pour inscrire le 2-1. Les Fribourgeois ont ensuite dominé les débats mais se sont heurtés à un excellent Melvin Nyffeler (33 arrêts). Muet depuis désormais cinq matches, le 'power-play' fribourgeois a sombré samedi.

Le GSHC perd Mayer

L'heure n'est pas non plus aux réjouissances du côté de Genève-Servette, qui a subi samedi sa troisième défaite de la semaine. Davos a forcé la décision sur un but marqué par Adam Tambellini en supériorité numérique à 2'41 de la fin du temps réglementaire, avant de sceller le score dans une cage vide.

Le GSHC a en outre perdu son portier Robert Mayer, touché à un genou à la 22e après un choc avec Klas Dahlbeck. Son remplaçant Nassim Jaafri-Hayani a dû s'incliner sur une réussite de Valentin Nussbaumer 59 secondes plus tard, mais Teemu Hartikainen a relancé son équipe à la 45e (1-1). En vain.

Lausanne a pour sa part su faire oublier sa déconvenue de la veille face à Ajoie. Le LHC a infligé une quatrième défaite d'affilée à Lugano, qui avait été écrasé 8-1 à Davos vendredi. Les Vaudois, dauphins des Zurich Lions au classement, ont dû patienter jusqu'à la 57e pour faire la différence sur un but à 5 contre 4 de Tim Bozon.

Bienne facile

Vainqueur aux tirs au but à Lausanne vendredi, Ajoie n'est pas parvenu à enchaîner. Les hommes du coach intérimaire Julien Vauclair se sont inclinés 3-0 à domicile face à Bienne, qui a marqué deux fois à 5 contre 4 et une fois à 4 contre 5.

Désormais 3es, les Seelandais ont gagné six de leurs sept derniers matches. Ajoie en reste pour sa part à deux victoires dans cet exercice 2024/25. Le club jurassien avait dû patienter jusqu'à la mi-janvier avant de fêter deux succès consécutifs la saison passée...

Le dernier match de la soirée a vu Zoug s'imposer 4-0 sur la glace de Langnau. L'EVZ, 4e à égalité de points avec Bienne, a cueilli sa troisième victoire consécutive grâce notamment au 11e but de la saison de Vozenilek.

/ATS