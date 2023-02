Grâce à son gardien, Lausanne échappe au play-out

En dominant Ambri 3-2 dimanche à domicile, le LHC a fait un pas de plus vers les pré-play-off. Mais le club vaudois peut surtout souffler et se dire qu'il évitera le play-out.

Grâce notamment à la forme de son gardien finlandais Eetu Laurikainen.

Onze départs, huit victoires pour trois défaites, trois blanchissages et un pourcentage d'arrêts de 92,62% (1er de National League). Depuis qu'il est arrivé dans la capitale olympique à la mi-janvier, Eetu Laurikainen marche sur l'eau. Et dire que le titulaire Ivars Punnenovs n'avait absolument pas démérité jusque-là! Mais avec son ange gardien venu du Nord, le LHC affiche un autre visage.

Longtemps englués à une peu enviable 13e place synonyme de play-out contre Ajoie, les Lions ont redressé la tête pour être aujourd'hui 8es à trois journées de la fin de la saison régulière. Cela ne signifie pas que les Vaudois seront conviés aux pré-play-off, cela veut juste dire qu'ils n'auront pas à s'inquiéter d'une éventuelle relégation. Et après une saison aussi chaotique, c'est un immense soulagement pour le directoire.

Comme une nouvelle saison

Portrait craché de l'image que l'on peut se faire du Finlandais taiseux, le dernier rempart lausannois ne se perd pas en saillies inutiles. A l'image de son jeu finalement. L'ancien portier de JYP va à l'essentiel face au micro: 'C'est vraiment super de jouer ici. Les gars jouent bien et je suis content de pouvoir les seconder.'

Quand on évoque son rôle de talisman du LHC en ce moment, le Nordique esquisse un sourire gêné. 'Peut-être qu'avant on avait quelques failles, analyse-t-il. Par exemple, on avait de la peine à enchaîner les victoires. Puis on y est parvenu et ça a décroché quelque chose au sein de l'équipe, car on a vu que l'on pouvait battre tout le monde. C'est finalement comme ça que l'on prépare chaque match, en sachant qu'on peut pas toujours l'emporter.'

Loin d'être aussi dominant au pays du Père Noël, Laurikainen est arrivé à Lausanne vierge de toute la négativité qui pouvait gangréner le club à un certain moment: 'Oui, c'est comme ça que j'ai abordé mon arrivée ici. Je me suis dit que c'était comme une nouvelle saison pour moi. Et jusqu'à présent cela va bien. En Finlande je jouais moins en fait, mais je ne me sentais pas moins bon. Parfois dans le hockey, tu traverses des périodes plus compliquées. Je ne dis pas que c'est plus simple en Suisse, mais toute l'équipe se sent vraiment bien ensemble aujourd'hui.'

Un meilleur système défensif

Accorder tout le crédit aux seules performances du Finlandais dans la bonne passe que vit actuellement le LHC serait manquer de respect au reste de l'équipe. Si Geoff Ward et son assistant Peter Andersson ont mis du temps à imposer leur système, il semble aujourd'hui acquis que les Lausannois ont progressé sous la houlette du duo canado-suédois et que la structure aide passablement Laurikainen. 'On essaie de rester proches les uns des autres, ce qui fait que l'on concède assez peu de contres où un adversaire va pouvoir se présenter seul face à moi, précise-t-il. De fait, c'est finalement bien plus simple de faire mon travail.'

L'épée de Damoclès de la 13e place désormais évitée, Lausanne peut regarder définitivement vers le haut avec quatre clubs affichant 68 points (Lausanne, Berne, Lugano et Kloten). Seulement les Vaudois possèdent un petit avantage puisqu'ils ont un match de moins que leurs trois adversaires directs. 'Il est certain que maintenant qu'on est débarrassé de ce spectre de la relégation, on va pouvoir jouer de manière un peu plus relax', conclut le Finlandais.

/ATS