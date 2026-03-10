Grande stabilité dans l'affluence de National League.

La saison régulière de National League qui vient de s'achever jouit d'une popularité stable à haut niveau. Une nouvelle fois, plus de 2,68 millions de personnes ont suivi les 364 matches sur place.

En moyenne, 7367 spectateurs se sont déplacés chaque rencontre. Cela correspond à une augmentation minime de deux personnes par rapport à la saison précédente.

Une fois de plus, c'est Berne qui a enregistré la plus forte affluence moyenne. En moyenne, 15'505 personnes ont suivi les 26 matches à domicile du club de la capitale. Les Ours, qui peuvent encore décrocher une place en quarts de finale des play-offs via les play-in, ont toutefois enregistré la deuxième plus forte baisse des 14 clubs, avec 316 spectateurs de moins par rapport à l'exercice précédent. Seul Kloten a fait pire à cet égard, avec une baisse de 372 spectateurs. Ajoie a également connu une baisse d'affluence moyenne (-194) tout comme Genève-Servette (-39)

Fribourg et Lausanne font le plein

La moitié des équipes engagées ont pu se réjouir d'une augmentation du nombre de spectateurs. Parmi eux, on trouve Zurich (+23), Lausanne (+287) et Fribourg-Gottéron (+150), qui présentent respectivement la 2e, 3e et 4e meilleure affluence de la ligue. Lugano a enregistré la plus forte augmentation avec 393 fans supplémentaires par match. Davos, vainqueur des qualifications, a également enregistré une augmentation significative avec 223 spectateurs supplémentaires par rencontre.

/ATS