HC Bienne: Lars Leuenberger nommé entraîneur

Le HC Bienne a engagé Lars Leuenberger (45 ans) comme entraîneur pour la saison prochaine. Il remplacera Antti Törmänen, qui est en pause pour soigner un cancer.

Leuenberger a occupé diverses fonctions au CP Berne ces dernières années. En 2016, il avait mené les Ours au titre de champion. Il dirigera son premier entraînement mardi à Bienne. Son contrat court jusqu'au 30 avril 2021.

'Cela me tient à coeur de prendre la fonction d'entraîneur à Bienne dans cette situation particulière. Je suis prêt', a déclaré Leuenberger. Quant au manager général Martin Steinegger, il a souligné que le nouvel entraîneur disposait de 'toutes les compétences techniques et sociales pour conduire l'équipe avec calme, conviction et habileté en cette période troublée.'

/ATS