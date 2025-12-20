Hischier décisif, les Devils victorieux

Nico Hischier a brillé vendredi en NHL. Le capitaine de New Jersey a signé deux assists dans un match gagné 2-1 par les Devils sur la glace du Mammoth de l'Utah.

Cette deuxième victoire consécutive a permis à la franchise de Newark de repasser au 3e rang de la Metropolitan Division.

Hischier a réalisé la passe décisive sur le 1-1, inscrit par Connor Brown à la 32e minute. Un rebond accordé par le portier du Mammoth Karel Vejmelka sur un tir du centre valaisan a ensuite permis à Stefan Noesen de marquer le but de la victoire à la 45e en supériorité numérique.

Ces deux assists permettent à Nico Hischier d'afficher désormais 450 points à son compteur personnel en saison régulière, en 562 parties disputées. Il en est à 28 points cette saison, dont 10 buts. Son compère zurichois Jonas Siegenthaler est resté 'muet' vendredi, alors que Timo Meier est toujours absent pour raisons personnelles.

La soirée fut plus compliquée pour Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets, qui se sont inclinés 3-2 à Denver face à Colorado pour subir une sixième défaite dans leurs sept derniers matches. L'attaquant grison, qui n'a pas réussi le moindre point dans ses dix dernières sorties, a terminé cette partie avec un bilan de -2.

/ATS