Hischier et Schmid brillent à Denver

Les Devils ont cueilli mercredi leur 40e succès de la saison, une barre qu'ils n'avaient plus atteinte depuis 2017/18.

Le nouveau membre de leur colonie helvétique, Timo Meier, a assisté à un festival offensif à Denver, où New Jersey s'est imposé 7-5 devant l'Avalanche.

Toujours légèrement blessé et donc sur la touche, l'attaquant appenzellois a vu son capitaine s'illustrer. Nico Hischier a en effet réussi un but - le 7-5, dans la cage vide - et un assist dans cette partie. Le Valaisan affiche désormais 57 points à son compteur personnel, en 59 matches disputés, alors que son record est de 60 points (en 70 parties) lors de l'exercice 2021/22.

Akira Schmid a également brillé. Le gardien bernois a remplacé Vitek Vanecek après que l'Avalanche de Denis Malgin est revenue à 6-5 à la 42e minute. Il a stoppé les 12 derniers tirs adverses. L'homme du match fut l'un des partenaires de ligne de Nico Hischier, Dawson Mercer (1 but, 3 assists), qui a ainsi marqué au moins un but lors de ses sept derniers matches.

Un 22e point pour Moser

Janis Moser a par ailleurs signé un assist, son 17e de la saison pour un total de 22 points en 61 rencontres, lors d'un match perdu 4-2 par les Coyotes à Dallas. Le jeune défenseur biennois de 22 ans peut s'enorgueillir de faire aussi bien au même âge que son modèle, le Bernois Roman Josi (32 ans): le vainqueur du Norris Trophy 2019/2020 avait réussi 18 points - certes en 48 matches - lors de sa deuxième saison en NHL, en 2012/13.

