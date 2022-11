Hischier et les Devils en feu

Les Devils ont égalé le record de la franchise en cueillant un 13e succès consécutif lundi en NHL. La franchise du New Jersey a battu Edmonton 5-2, grâce notamment aux trois assists de Nico Hischier.

Désigné deuxième étoile de cette partie, le centre valaisan a signé la passe décisive sur les deux premiers buts de son équipe avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 marqué par Tomas Tatar à la 48e minute. Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point, mais il affichait un bilan de +2 à l'issue du match.

Nico Hischier en est désormais à 22 points en 18 apparitions cette saison. Les Devils affichent pour leur part 16 succès en 19 rencontres disputées, dont 13 consécutifs. Ils auront l'occasion de battre le record de la franchise, établi en février-mars 2001, mercredi face aux Maple Leafs de Denis Malgin.

'Je suppose que nous sommes là-haut dans le livre d'histoire', a déclaré Nico Hischier, capitaine de New Jersey. 'Personne ne va nous l'enlever, et ça fait du bien. Cela prouve que nous sommes une bonne équipe, que nous pouvons gagner des matches, que nous n'avons plus besoin de nous cacher.'

Josi en verve

Auteur d'un début de saison timide, Roman Josi retrouve quant à lui son rythme de croisière. Le capitaine de Nashville a signé son 4e but et son 12e assist de la saison dans une partie remportée 4-3 aux tirs au but face aux Coyotes de Janis Moser (1 assist lundi). Nino Niederreiter est resté 'muet' dans le camp des Predators.

La soirée fut également belle pour l'attaquant des Sharks Timo Meier, qui a inscrit son 9e but dans ce championnat lors de la victoire (5-1) de San Jose face à Ottawa. L'attaquant appenzellois affiche 18 points à son compteur personnel.

