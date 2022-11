Hischier offre un 8e succès d'affilée aux Devils

Nico Hischier et New Jersey tiennent la grande forme.

Le centre valaisan a offert un 8e succès consécutif aux Devils jeudi en NHL en signant un doublé face à Ottawa (4-3). Il a été désigné première étoile de cette rencontre.

Le capitaine de New Jersey a été crédité du but de la victoire après avoir dévié involontairement un tir puissant de Dougie Hamilton à 33 secondes de la fin de la prolongation. Il avait déjà marqué le 2-2 à la 19e, sur un somptueux tir du poignet.

Impressionnant tant en défense qu'en attaque, Nico Hischier a réussi au moins 1 point lors de ses six derniers matches (5 buts, 4 assists) et affiche désormais 16 points à son tableau de chasse 2022/23 (8 buts, 8 assists) en 13 matches joués. Les Devils ont gagné les 10 matches dans lesquels il a compté.

Schmid à la rescousse

Akira Schmid a également participé à la fête. Rappelé par les Devils à la suite de la blessure de Mackenzie Blackwood, le jeune portier bernois (22 ans) a dû remplacer Vitek Vanecek, blessé, à la 51e. Il a repoussé les 7 derniers tirs cadrés par les Senators (5 en prolongation) pour obtenir son premier succès en NHL.

La franchise de Newark, pour qui le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réussi un assist jeudi, en est à 11 victoires en 14 parties. Les Devils, qui pointent en tête de la Metropolitan Division, n'avaient plus remporté huit matches consécutifs depuis février 2011.

Fiala également décisif

La soirée fut également belle pour Kevin Fiala et Janis Moser. L'attaquant saint-gallois des Kings a lui aussi marqué le but de la victoire, à... 1''4 de la fin de la prolongation face à Chicago (2-1). Le défenseur biennois a quant à lui réussi un assist lors d'une partie remportée 2-0 par les Coyotes face aux NY Islanders.

Timo Meier (12 points en 15 matches) et Roman Josi (8 points en 13 matches) ont quant à eux marqué en vain pour San Jose et Nashville, tous deux battus 5-3 respectivement à St. Louis et à Denver par l'Avalanche jeudi soir.

/ATS