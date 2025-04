Huit finalistes des play-off appelés en équipe nationale

Huit récents finalistes des play-off vont rejoindre l'équipe de Suisse en vue des Mondiaux. Cinq font partie des Zurich Lions et trois du Lausanne HC. Par ailleurs, six joueurs rentrent à la maison.

Le sélectionneur Patrick Fischer a retenu cinq éléments du nouveau champion de Suisse. Il s'agit des défenseurs Dean Kukan et Christian Marti, ainsi que des attaquants Sven Andrighetto, Nicolas Baechler et Danis Malgin. Du côté du LHC, le défenseur Andrea Glauser et les attaquants Ken Jäger et Damien Riat ont été appelés. Théo Rochette, aussi sélectionné, a dû renoncer sur blessure.

Ces arrivées, qui seront effectives mardi et mercredi, entraînent plusieurs départs. Le défenseur Rodwin Dionicio ainsi que les attaquants Thierry Bader, Luca Fazzini, Marco Lehmann, Marc Marchon et Mischa Ramel ont quitté le groupe, selon un communiqué de la Fédération (SIHV).

La Suisse affrontera la Suède jeudi à Kloten avant de s'envoler pour Brno. Elle disputera ses deux dernières rencontres de préparation avant les Mondiaux samedi contre la Finlande et le lendemain face à la Tchéquie.

/ATS