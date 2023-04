Huit nouveaux joueurs dont Moser et Berni pour la Suisse

En pleine préparation pour le Championnat du monde à Riga, le visage de l'équipe de Suisse va profondément changer. Huit nouveaux joueurs arrivent dont Janis Moser et Tim Berni.

Ce n'est pas encore le cadre définitif, mais la structure de l'équipe nationale commence à prendre forme. Après deux semaines de préparation, Patrick Fischer a procédé à un premier cut. Dès mardi, cinq Zougois et un Zurichois seront présents. Il s'agit du gardien Leonardo Genoni, des défenseurs Tobias Geisser et Dean Kukan, ainsi que des attaquants Fabrice Herzog, Sven Senteler et Dario Simion.

Mais le sélectionneur pourra compter sur ses deux premiers renforts de NHL. Le défenseur des Columbus Blue Jackets Tim Berni sera là cette semaine, tandis que Janis Moser (Arizona Coyotes) débarquera la semaine prochaine. La situation concernant Roman Josi est encore incertaine, le capitaine des Nashville Predators doit subir des examens médicaux en raison d'une commotion intervenue dans les dernières semaines de la saison régulière en NHL.

Pour faire de la place à ces nouveaux joueurs, David Aebischer, Thierry Bader, Joshua Fahrni, Lukas Frick, Ken Jäger, Gilles Senn, Nathan Vouardoux et Ludovic Waeber rentrent à la maison.

La fédération précise encore que cinq joueurs sont actuellement blessés et donc absents en Lettonie. Il s’agit de Sven Andrighetto, Grégory Hofmann, Philipp Kurashev, Lino Martschini et Pius Suter. Mardi et mercredi, l’équipe de Suisse s’entraînera à Oerlikon avant de s’envoler mercredi soir pour Riga, où elle disputera deux matchs amicaux contre la Lettonie vendredi et samedi.

/ATS