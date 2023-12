Jaromir Jagr continue de jouer à 51 ans

Même à 51 ans, Jaromir Jagr ne veut pas entendre parler de retraite.

La légende tchèque a effectué son début de saison mercredi dans son club formateur de Kladno et a ainsi entamé une 36e saison professionnelle. Pour le club dont Jagr est actionnaire majoritaire, la partie s'est soldée par une défaite 3-4 contre Pardubice. Jagr a compté un assist.

Jagr avait commencé sa carrière professionnelle en 1988 à Kladno. En 1990, il avait été repêché en no 5 par les Pittburgh Penguins lors de la draft NHL et a remporté deux Coupes Stanley en 1991 et 1992. Le Tchèque est avec 1921 points (766 buts, 1155 assists) le deuxième meilleur compteur de l'Histoire de la NHL. Il est revenu à Kladno en 2018.

