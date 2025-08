Jimmy Vesey signe à Genève

Genève-Servette a de nouveau réussi à engager un joueur avec une solide expérience de la NHL. Les Aigles ont mis sous contrat pour deux ans l'attaquant américain Jimmy Vesey.

En neuf saisons de NHL, Vesey (32 ans) a disputé plus de 650 rencontres. C'est sous le maillot des New York Rangers que Vesey s'est montré le plus intéressant. Il a inscrit 16, 17 et 17 buts lors de ses trois premières saisons.

Cet ancien étudiant et capitaine à Harvard a joué avec Tyler Moy et Sean Malone, ancien joueur de Langnau.

