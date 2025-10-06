Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

La saison de NHL démarre mardi. Dans le camp suisse, le 'revenant' Roman Josi et Nino Niederreiter, qui s'approchent des 1000 matches en saison régulière, seront à suivre de près.

Les 'Swiss Devils' espèrent quant à eux enfin exploiter pleinement leur potentiel. Les Florida Panthers, champions en titre, et les Edmonton Oilers, leurs adversaires malheureux en finale de la Coupe Stanley, devraient à nouveau jouer les premiers rôles.

Le retour de Josi

Roman Josi a manqué les 25 derniers matches de la saison dernière après avoir été violemment percuté à la bande par l'attaquant de Florida Sam Bennett à la fin du mois de février. Le défenseur de 35 ans, qui a déjà subi plusieurs commotions cérébrales, craignait que son cerveau ne soit endommagé.

Ce n'est heureusement pas le cas, mais il a été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie posturale, qui entraîne une augmentation excessive de la fréquence cardiaque lorsque le corps se redresse. Les symptômes du Bernois étaient des maux de tête, des vertiges et un épuisement.

Pour Josi, le diagnostic a été une délivrance. Il sait désormais comment gérer la maladie. Cet été, il a passé près de deux mois en Suisse, ce qu'il a beaucoup apprécié. Le capitaine des Preds se sent prêt pour la nouvelle saison, sa 15e en NHL, la 15e aussi avec Nashville: il n'a pas d'appréhension, et est de nouveau à 100 %.

Certes, il a déjà disputé 1053 matches, play-off compris, dans la meilleure ligue du monde, mais il ne fait pas encore partie du club des 1000: pour cela, il faut avoir joué 1000 matches en saison régulière en NHL. Il lui en manque encore. S'il reste en bonne santé, il atteindra cette barre magique à la fin de l'année. Son contrat avec Nashville court encore jusqu'en 2028.

Pour Josi comme pour son équipe, l'heure est à la rédemption après une saison difficile. Malgré des recrutements de renom, Nashville a nettement manqué les play-off: seuls les Chicago Blackhawks et les San Jose Sharks ont obtenu moins de points. 'Beaucoup de gars ont quelque chose à prouver, mais ce n'est pas si mal. Nous allons adapter certaines choses à notre jeu', a déclaré Josi à NHL.com.

Niederreiter toujours là

Comme Josi, Nino Niederreiter fera normalement partie du 'club des 1000' de la NHL cette année encore. Pour cela, l'attaquant de 33 ans a encore besoin de 31 matches. Au total, il compte 1074 matches, soit le nombre le plus élevé parmi tous les Suisses. Le numéro 3 derrière Josi et lui est Mark Streit, avec 820 matches.

Avec Winnipeg, Niederreiter sort de la meilleure saison régulière de l'histoire de la franchise. Avec 116 points, les Jets affichaient tout simplement le meilleur bilan de la ligue. Ce qui ne les a pas empêchés d'échouer dès le 2e tour des play-off, face aux Dallas Stars (4-2 dans la série).

Niederreiter a passé l'été en Suisse, comme d'habitude, et a travaillé sa condition physique avec l'entraîneur Michael Bont. Comment a-t-il digéré sa quatrième finale de championnat du monde perdue (1-0 contre les Etats-Unis) ? 'Bien. Logiquement, j'ai eu besoin d'un peu de temps. Mais objectivement, nous voulions tellement la victoire que personne n'a vraiment pu donner sa pleine mesure', souligne-t-il.

Si Nino Niederreiter préfère se féliciter d'avoir atteint deux fois de suite la finale du championnat du monde, tout n'est pas rose dans le hockey sur glace suisse à ses yeux, comme il le dit à Keystone-ATS: 'Que les M18 soient relégués, on n'en parle pas. Je trouve ça fou, et ça m'énerve. Je ne dis pas que ma génération sera bientôt finie, mais beaucoup de bons joueurs ont plus de 30 ans. Alors qu'est-ce qui vient derrière ? Les M18 ne doivent jamais être relégués. On a dit que c'était une mauvaise année, pourtant la Norvège ne doit pas être meilleure', peste-t-il.

Les 'Swiss Devils' d'attaque

Avec leur trio suisse Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, les New Jersey Devils sont en quête d'une quatrième Coupe Stanley, qui serait la première depuis 2003. L'offensive des Devils semble mieux armée après les arrivées d'Evgeni Dadonov, Connor Brown et Arseni Gritsyuk. La saison dernière, le capitaine Nico Hischier était le meilleur buteur avec 35 réalisations.

'Avec notre vitesse, nous pouvons poser des problèmes à de nombreux adversaires et exercer une grosse pression', explique le Valaisan de 26 ans à NHL.com. 'Notre défi sera de maintenir cette cadence pendant 82 matches ou de trouver des moyens de gagner même lorsque nous ne sommes pas à 100%. Nous sommes encore jeunes, mais nous arrivons maintenant à un âge où une longue course (dans les play-off) peut être lancée. Je suis sûr que nous aussi, nous pouvons devenir une équipe comme les Panthers', doubles tenants de la Stanley Cup.

Des contrats à échéance

Les contrats de Janis Moser, Philipp Kurashev et Akira Schmid expirent à la fin de la saison. Moser s'est établi comme un défenseur fiable au cours de sa première année avec le Lightning de Tampa Bay, et a de bonnes chances de continuer à travailler en Floride.

Kurashev, quant à lui, a connu une saison 2024/25 difficile avec les Blackhawks. L'attaquant bernois a une nouvelle chance avec les Sharks de San Jose, qui sont en pleine reconstruction et n'ont remporté que 20 des 82 matchs de la dernière saison régulière. Comme Kurashev, l'avenir en NHL est en jeu pour le gardien Akira Schmid. Il est désormais le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens des Golden Knights de Vegas, mais rien n'est acquis.

Fiala, une valeur sûre

Kevin Fiala est l'un des piliers des Los Angeles Kings. Au cours de ses trois premières saisons chez les Californiens, l'attaquant saint-gallois a marqué 92 buts et délivré 128 assists en 246 matches, et a toujours fait partie des trois meilleurs compteurs de son équipe.

Après sa meilleure saison en NHL (25 buts, 21 assists), Pius Suter a quitté les Vancouver Canucks pour rejoindre les St. Louis Blues, avec lesquels il a signé pour deux ans. Dans le meilleur des cas, le polyvalent Zurichois entamera le championnat en tant que centre numéro 2 des Blues.

Lian Bichsel, âgé de 21 ans seulement, a fait ses débuts en NHL le 12 décembre 2024 avec les Dallas Stars et s'est maintenu dans l'équipe grâce à son jeu physique, même lors des play-off où les Stars n'ont échoué qu'en finale de Conférence. Le défenseur soleurois est promis à un bel avenir.

