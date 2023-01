Kevin Fiala reprend la main

Kevin Fiala a repris la main ! Auteur de deux assists lors du succès 3-2 de Los Angeles face à Dallas, le Saint-Gallois est à nouveau le meilleur compteur suisse de la NHL.

Elu homme du match, Kevin Fiala a été impliqué sur le 3-2 inscrit en supériorité numérique par Adrian Lempe à la 50e. Avec 10 buts et 29 passes décisives, il compte un point d'avance sur Timo Meier dans la lutte honorifique pour le meilleur artificier helvète de la Ligue.

La soirée a également souri à Nino Niederreiter et à Roman Josi, victorieux 6-3 de Montréal avec Nashville. Face à un Canadien en perdition qui a concédé une sixième défaite de rang, El Nino a délivré trois passes décisives. Pour sa part, Roman Josi a atteint le plateau des 30 points grâce à son 9e but et à sa 21e passe décisive. Cette seizième victoire permet aux Predators de revenir à 4 points d'une place en play-off dans une Conférence Ouest qui voit le Los Angeles de Kevin Fiala nager dans des eaux beaucoup plus calmes avec son troisième rang.

/ATS