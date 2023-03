Kevin Fiala retrouve le chemin de filets

Après six matches sans aucun but, Kevin Fiala a retrouvé le chemin des filets. Le St. Gallois a scellé le score dans la cage vide lors du succès 4-2 de Los Angeles face à St. Louis.

Avant sa 22e réussite de la saison, le meilleur compteur suisse de la NHL avait délivré une 44e passe décisive pour le 3-2 de Gabriel Vilardi sur une séquence de jeu de puissance à la 57e. Cette troisième victoire de rang permet à Los Angeles de partager la tête de la Pacific Division avec Vegas.

Nino Niederreiter a, pour sa part, remporté son premier match sous ses nouvelles couleurs de Winnipeg. Les Jets se sont imposés 7-5 sur leur glace devant Edmonton pour prendre leur revanche sur la défaite 6-3 concédée vendredi. Comme la veille, El Nino a été crédité d'un assist.

Si Kevin Fiala et Nino Niederreiter sont, pour l'instant, du bon côté de la barre, Roman Josi et Nashville tremblent toujours pour leur place en play-off. Victorieux 3-1 de Chicago, les Predators accusent cinq points de retard sur Colorado, le dernier qualifié virtuel dans cette Conférence Ouest. Comme Philipp Kurashev dans le camp adverse, Roman Josi n'a comptabilisé aucun point pour en rester à ses 17 buts et à ses 39 assists.

