Kevin Fiala sort le grand jeu

Kevin Fiala a sorti le grand jeu. Buteur et passeur, le Saint-Gallois a été le grand artisan du succès 2-1 à domicile de Los Angeles devant Florida.

Récompensé pour sa performance par la première étoile, Kevin Fiala a ouvert le score en backhand après seulement 80’’ de jeu pour sa troisième réussite de la saison. Il devait ensuite délivrer un treizième assist pour le 2-0 d’Anze Kopitar à la 34e. Après deux défaites contre Pittsburgh et Philadelphia, les Kings se sont remis dans le bon sens de la marche pour consolider leur troisième place de la Pacific Division derrière Vegas et Vancouver.

Toujours sans Nico Hischier mais également sans Timo Meier, blessé mardi à Winnipeg, New Jersey a renoué avec la victoire après trois défaites de rang. Les Devils se sont imposés 5-2 à Pittsburgh grâce à trois buts inscrits lors du dernier tiers et également grâce aux 23 arrêts de Vitek Vanecek. Selon le coach Lindy Ruff, New Jersey a livré jeudi son meilleur match de la saison.

A noter enfin que Sidney Crosby, auteur d’un assist, a comptabilisé au moins un point lors d’un dixième match de rang. C’est la onzième fois déjà que la star de Pittsburgh signe une telle série.

