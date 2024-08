La Berne politique fête les hockeyeurs médaillés d'argent mondiaux

L'équipe de Suisse a été fêtée au Palais fédéral à Berne. Les autorités politiques ont ainsi voulu honorer la médaille d'argent conquise par l'équipe nationale en mai lors des Mondiaux en Tchéquie.

L'invitation avait été lancée par la présidente de la Confédération, Viola Amherd, et le président du conseil national, Eric Nussbaumer. Après une photo de groupe, les hockeyeurs ont visité les salles dans lesquelles siègent le conseil national et celui des Etats.

Lors de l'apéro, Viola Amherd a remercié l'équipe et le sélectionneur Patrick Fischer pour les émotions et les bons souvenirs. 'Vous avez gagné l'argent, et pas perdu l'or. Je me réjouis déjà des prochains Mondiaux', a dit la Valaisanne.

/ATS