La Finlande souffre mais bat l'Allemagne 4-3

La Finlande est à la peine en ce début de championnat du monde. Dominé 4-1 par les Etats-Unis vendredi, le tenant du titre s'est difficilement imposé 4-3 face à l'Allemagne samedi à Tampere.

Futur joueur du GSHC, Sakari Manninen fut le grand homme du match. Le centre de 31 ans a signé un doublé, inscrivant le 2-2 à la 35e puis le 3-2 à la 36e - 107'' plus tard - en supériorité numérique. Le 4-3, marqué à la 53e, a été l'oeuvre d'un autre 'mercenaire' de National League, Mikko Lehtonen (Zurich Lions).

Adversaire de la Suisse dimanche dans l'autre groupe, la Norvège s'est pour sa part inclinée 4-3 aux tirs au but face au Kazakhstan pour son entrée en lice à Riga, malgré une nette domination (34 tirs cadrés à 17). Le Chaux-de-Fonnier Sondre Olden et ses équipiers menaient pourtant 2-0 après 9'06'' et 3-1 à la 22e...

/ATS