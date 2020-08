La NHL reporte ses matches prévus jeudi et vendredi

La NHL a finalement emboîté le pas d'autres Ligues nord-américaines dans le sillage de la NBA. Elle a décidé de reporter les matches de play-off prévus jeudi et vendredi.

'Après de longues discussions, les joueurs de la NHL estiment que la meilleure solution serait de prendre du recul et de ne pas jouer les matches de ce (jeudi) soir et de vendredi comme prévu. La NHL appuie la décision des joueurs et reprogrammera ces quatre matches à partir de samedi et ajustera le reste du calendrier en conséquence', indique le communiqué de l'instance.

'Les communautés noire et hispanique continuent d'être confrontées à des expériences réelles et douloureuses. La NHL et le syndicat des joueurs (NHLPA) reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à faire avant que nous puissions jouer un rôle approprié dans une discussion centrée sur la diversité, l'inclusion et la justice sociale', souligne le communiqué.

'Les tragédies impliquant Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor et d'autres nous obligent à reconnaître la situation. Nous nous engageons à travailler pour utiliser notre sport pour influencer un changement positif dans la société', conclut la NHL, qui a pris la décision de reporter les quatre matches prévus jeudi et vendredi après une forte demande exprimée lors d'une conférence téléphonique par les joueurs des équipes encore en lice à Toronto et Edmonton.

Plus tôt jeudi, un des joueurs représentant l'Alliance pour la diversité dans le hockey, Evander Kane, avait formulé une demande officielle pour que la NHL fasse une pause. 'Nous pensons fermement que cela envoie un message clair que les droits de l'homme ont priorité sur le sport', avait tweeté l'attaquant des Canucks.

'Un message beaucoup plus fort'

Plusieurs dizaines de joueurs de Las Vegas, Colorado, Vancouver et Dallas, tous actifs dans la 'bulle' d'Edmonton, ont ensuite pris part à une impressionnante conférence de presse vidéo dans laquelle ils ont expliqué la nécessité d'un report des matches. 'C'est un message beaucoup plus fort que tout ce qu'un ou deux joueurs pourraient faire sur la glace', a déclaré Ryan Reaves.

'C'est bien que la NBA, la MLB et la WNBA aient fait cela, mais ils ont beaucoup de joueurs noirs dans ces ligues. Cette déclaration est très forte, surtout de la part de cette ligue', a poursuivi l'attaquant afro-américain des Vegas Golden Knights. 'La conversation a démarré avec des joueurs blancs d'autres équipes qui voulaient parler. C'est fort', a-t-il ajouté.

'La raison pour laquelle nous sommes ici est que personne dans la salle n'est heureux de ce qui se passe', a pour sa part expliqué l'attaquant français de Colorado Pierre-Edouard Bellemare, alors que des dizaines de joueurs se tenaient derrière les orateurs dans une salle bondée, démontrant leur unité dans une atmosphère puissante.

Le fait que la NHL, contrairement aux autres Ligues, n'ait pas renoncé à jouer mercredi s'explique selon les joueurs par le développement extrêmement rapide des événements. Les joueurs ont ensuite pu prendre le temps d'échanger leurs idées et d'arrêter des décisions communes.

