La Slovénie premier relégué, l'Allemagne remonte

Néo-promue, la Slovénie n'aura fait qu'une courte apparition dans le groupe mondial. Les Slovènes sont relégués en Division 1A.

Les Slovènes n'ont pas été capables de marquer un point également lors de leur sixième et avant dernier match du Championnat du monde à Riga. Ils se sont inclinés 1-0 contre la Slovaquie. Ainsi, même s'ils battaient le Kazakhstan ce lundi, ils ne pourraient atteindre la barre des quatre points.

Avec ce succès minimal, qui reflète mal leur domination, les Slovaques conservent une chance de se qualifier pour les quarts de finale. Ils doivent d'abord battre la Norvège mardi dans leur dernier match de poule et espérer qu'en soirée, la Suisse domine la Lettonie devant son public.

L'Allemagne remonte

Dans le groupe A à Tampere, l'Allemagne a également fait un pas vers les quarts de finale. L'équipe dirigée par Harold Kreis, champion avec les Zurich Lions et Lugano, avait connu un programme totalement opposé à la Suisse avec les trois adversaires les plus forts en début de tournoi. Battus à trois reprises, les Allemands se sont repris contre les nations moins bien classées. Après le succès dimanche 7-2 contre la Hongrie, ils se retrouvent quatrièmes avec un point d'avance sur le Danemark, qui compte toutefois une partie de moins. Mais les Scandinaves doivent encore affronter les poids lourds la Suède et la Finlande.

Le deuxième néo-promu, la Hongrie, joue ce lundi un véritable barrage contre la relégation face à l'Autriche des entraîneurs suisses Roger Bader et Arno del Curto. Le perdant rejoindra la Division 1A.

/ATS