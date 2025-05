La Suisse bat le Kazakhstan dans la douleur

Pour sa 7e dernière rencontre de la phase de groupe, la Suisse a dominé le Kazakhstan mardi lors du Mondial à Herning. Les hommes de Patrick Fischer se sont imposés 4-1.

Ne retenir que la victoire et rien d'autre. Face à un adversaire limité qui a su jouer avec ses armes, la Suisse a dû se montrer patiente. Elle a livré son plus mauvais match depuis le début du tournoi. Mais elle est assurée de terminer dans les deux premiers du groupe.

Arrivé en matinée à l'aéroport, Nino Niederreiter n'a pas perdu de temps et a pu être aligné par Patrick Fischer. Le Grison a pris place avec le duo zurichois Malgin-Andrighetto. Malgré le renfort de l'attaquant des Jets, la Suisse s'est fait piéger à la 16e par un but kazakh inscrit par Shestakov. Cette ouverture du score n'était pas franchement méritée, mais les hommes de Fischer ont aussi payé pour leur début de match trop plan-plan avec un premier lancer au but à la 8e!

Au cours du tiers médian, la sélection à croix blanche s'est montrée nettement plus pressante autour du but adverse, avec notamment une très grosse occasion pour Riat à la 27e. Il a tout de même fallu attendre la 40e et un but de Fiala du patin en power-play pour voir la Suisse combler son retard. Un nouveau jeu de puissance à la 48e a vu Andrighetto inscrire son septième but de la compétition en allant travailler autour de la cage pour ce 2-1 qui s'est fait attendre.

On ne peut pas dire que les Helvètes ont tremblé, mais ils ont assuré leur succès à la 58e par l'éternel Ambühl, capitaine lors de cette rencontre. Quelques secondes plus tard, Damien Riat y est allé d'un tir entre les jambes pour le 4-1 et son cinquième but au Danemark.

La Suisse doit maintenant sagement attendre pour connaître la suite de son programme et quel sera son adversaire en quarts de finale jeudi. Comme de très nombreuses options existent, il serait bien trop long de toutes les lister. Tout se décantera une fois que les deux matches de 20h20 seront terminés.

